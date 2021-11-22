Тисячі людей у Європі протестують проти ковідних обмежень

53 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА

Одразу у кількох європейських столицях десятки тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти нових ковідних обмежень, які запроваджують їхні уряди. У деяких містах відбулися сутички з поліцією.

У Брюсселі в неділю пройшла одна з найчисленніших акцій - поліція оцінила чисельність протестувальників у 35 тис. Поліцейські, в яких протестувальники кидали фаєри, застосували у відповідь сльозогінний газ та водомети.

Демонстранти виступали насамперед за скасовування ковід-паспортів, з якими вакцинованих пускають у публічні місця.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Бельгії на вулиці вийшли тисячі

Бельгійський уряд хоче посилити правила носіння масок.

Крім того, за новими правилами більшість бельгійців працюватимуть з дому чотири дні на тиждень до середини грудня.

Також уряд хоче зобов'язати всіх медпрацівників вакцинуватись.

У суботу в Нідерландах відбувся другий день масових протестів. У Гаазі оголосили надзвичайний стан, а поліція розганяла демонстрантів собаками та кийками.

За повідомленнями поліції Гааги, п'ятеро правоохоронців постраждали під час зіткнень.

У Роттердамі в ніч на суботу також були протести та зіткнення, які мер міста Ахмед Абуталеб назвав розгулом насильства. Постраждали семеро людей, включаючи поліцейських. Ще 20 затримали.

Щонайменше трьох демонстрантів госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Поліція проводить внутрішнє розслідування.

У Хорватії кілька тисяч людей у суботу вийшли на вулиці Загреба на знак протесту проти обов'язкової вакцинації працівників похилого віку.

Автор фото, ANADOLU AGENCY Підпис до фото, Протести у Хорватії пройшли 20 листопада

У Відні на вулиці вийшли десятки тисяч людей після того, як уряд оголосив про новий загальнонаціональний локдаун з понеділка та плани зробити щеплення обов'язковими з лютого 2022 року.

Якщо це станеться, Австрія стане першою країною, яка законодавчо зобов'язує громадян вакцинуватися.

Учасники демонстрацій розмахували національними прапорами, вимагали "свободи" та закликали до опору.

Автор фото, ЕРА

Півмільйона смертей

Національні уряди по всій Європі борються з новою хвилею ковіду і посилюють правила карантину.

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована швидким зростанням кількості заражених на європейському континенті.

Автор фото, ANADOLU AGENCY Підпис до фото, Відень теж протестував

Регіональний директор ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге в ефірі ВВС заявив, що, якщо у всій Європі не посилити антивірусні заходи, експерти прогнозують смерть близько півмільйона людей.

"Covid-19 знову став основним чинником смертності у нашому регіоні", - сказав він.