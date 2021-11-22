Авто врізалося у Різдвяний парад у США. П'ятеро загинули

1 година тому

Автор фото, JESUS OCHOA Reuters

Минулої ночі п'ятеро людей загинули та понад 40 постраждали внаслідок наїзду автомобіля на натовп в американському штаті Вісконсин.

Інцидент стався у місті Уокешо - машина в'їхала у різдвяну процесію. Серед поранених є діти.

На фото та відео з місця події видно, як червоний позашляховик в'їжджає у різдвяний парад.

Автор фото, Reuters

За попередніми даними, поліція затримала одну людину. Інцидент не пов'язаний із тероризмом, заявили представники влади.

Схоже на те, що підозрюваний тікав з іншого місця події, коли наїхав на людей. Про це повідомив CBS News представник поліції.

Місцевий житель Корі Монтіхо розповів, як позашляховик збив танцювальну команду його доньки.

Автор фото, Reuters

"На дорозі валялися помпони, туфлі, розлитий гарячий шоколад. Мені довелося переходити від одного зім'ятого тіла до іншого, щоб знайти свою доньку", - розповів він журналістам.

"Ми бачили позашляховик, що летів на повній швидкості дорогою прямо на людей. А потім почули гучний тріск і просто оглушливі крики, вереск людей, яких вдарив автомобіль", - сказав розповів житель Уокешо Ангеліто Теноріо виданню Milwaukee Journal Sentinel.

Автор фото, CITY OF WAUKESHA/FACEBOOK VIA REUTERS

Шеф місцевої поліції Ден Томпсон заявив, що офіцери знайшли автомобіль, а одна особа перебуває під вартою. Проте він не повідомив жодних додаткових деталей.

За його словами, поліцейські обстріляли автомобіль, спробувавши його зупинити.

Автор фото, Reuters

11 дорослих та 12 дітей відправили до лікарень.

На одному відео, опублікованому у соціальних мережах, видно, як автомобіль на великій швидкості врізається у вуличні загородження. Інше відео показує, як автомобіль в'їжджає в групу музикантів.

Один свідок розповів, що водій збив групу "танцюючих бабусь", і щонайменше одна людина опинилася на передній частині автомобіля.