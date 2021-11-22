Україна пройшла пік, але є ризик нового спалаху ковіду - Ляшко

48 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Україні вдалося пройти пік захворюваності найважчої хвилі коронавірусу без введення загальнонаціонального локдауну. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

За його словами, третій тиждень поспіль спостерігається зменшення нових випадків хвороби та кількості госпіталізованих.

На цьому тижні Луганська і Львівська області можуть вийти із червоного рівня епідемічної небезпеки.

Середній час перебування регіонів у червоній зоні становить 30-35 днів.

Може бути нова хвиля?

При цьому ризик повторного спалаху все ще дуже високий, зазначив міністр.

"Розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців та дотримуватись протиепідемічних норм", - заявив міністр.

З огляду на ситуацію у країнах Європи, де пішло стрімке зростання, є великий ризик, що може бути і повторна хвиля, яка відразу почнеться, каже він.

Тому у МОЗ зараз розробляють зміни до адаптивного карантину. Зокрема, йдеться про нові правила жовтої зони. Коли регіони перестає бути червоним, він стає жовтим.

Для роботи закладів у жовтій карантинній зоні потрібно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів. До цього таких жорстких обмежень не було і робота закладів дозволялася, якщо відвідувачі та працівники вакциновані хоча б однією дозою.

Автор фото, unian

Крім того, з 9 грудня почне діяти наказ про розширення списку професій з обов'язковою вакцинацією.

До цього щеплення зробили обов'язковими для освітян та чиновників.

З 9 грудня без щеплення не зможуть працювати:

працівники установ, що надають соціальні послуги, стратегічних підприємств - "Укрпошти", "Укрзалізниці", "Нафтогазу".

Всюди Дельта

В середньому за тиждень в Україні визначають штами близько 80-100 зразків коронавірусу. Минулого тижня провели аналіз зразків з 9 областей України.

В результаті з'ясувалося, що у всіх пацієнтів з коронавірусом був штам Дельта.