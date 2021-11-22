Збірна України вперше в історії виграла чемпіонат Європи з шахів
Чоловіча збірна України виграла командний чемпіонат Європи з шахів, який проходив у Словаччині, повідомляє Федерація шахів України.
Жіноча збірна України посіла четверте місце серед п'яти команд-учасниць.
Унікальність перемоги в тому, що українська команда не програла жодної партії з 36 і набрала 14 очок.
На другому місці - збірна Франції, бронза дісталася Польщі.
Усього в чоловічому командному чемпіонаті Європи брали участь шість збірних.
На змаганнях українську чоловічу збірну представляли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Оніщук. Тренери збірної - Олександр Сулипа і Мартин Кравців.
Жіноча збірна України набрала 12 очок і за додатковим коефіцієнтом стала четвертою.
За українську команду виступали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак, Наталя Букса, Інна Гапоненко, Наталя Жукова. Тренер команди - Михайло Бродський.
Загалом у чоловічому турнірі змагалися 39 збірних - Україна мала 7-й стартовий рейтинг. У жіночому - 31 збірна - Україна мала 4-й рейтинг.
Українки Анна та Марія Музичук у 2018 року увійшли до десятки найкращих шахісток світу.
Марія Музичук за період 2009—2019 років зіграла за жіночу збірну України 108 партій.
У лютому 2020 року Марія Музичук виборола "бронзу" на престижному шаховому турнірі "2020 Cairns Cup".