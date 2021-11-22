Як Аваков, Гордон і Комаровський з мечами стали мемом. Політичний підтекст фото

1 година тому

Автор фото, instagram.com/arsenik78/

Один відомий лікар-блогер, два відомих журналісти, колишній прем'єр та міністр, а ще бізнесмен. Ця компанія одним постом викликала хвилю жартів і політичних версій.

Арсен Аваков, який майже сім років очолював МВС, влітку пішов у відставку. Нещодавно він повернувся у публічний простір з гострою критикою президента Зеленського і оголосив про рестарт політичної кар'єри й анонсував широке політичне об'єднання.

І ось він виклав у своєму інстаграмі загадкове фото у Тракайському замку у Литві.

На ньому - незвична компанія людей, частина з яких останнім часом гостро критикують президента Володимира Зеленського. Це Євген Комаровський, Савік Шустер, Дмитро Гордон, Володимир Гройсман, Арсен Аваков і бізнесмен Павло Єлізаров. І всі вони з середньовічними мечами, сокирами та щитами.

"Так-так, це саме те, що ви подумали", - написав таємничо пан Аваков без жодних деталей.

Замкова компанія

Фото зняте в Литві, де 19-20 листопада відбувався форум "Майбутнє демократії".

Принаймні один із фігурантів фото, журналіст Савік Шустер, повідомляв, що відвідає цей захід. Сам він сьогодні святкує день народження.

Нещодавно Шустер розкритикував президента Володимира Зеленського через провал спецоперації "вагнерівців". Він назвав це "початком кінця" для чинної української влади.

Також ведучий порівняв владу з дитиною, "в руках якої граната", і розкритикував її через "відмову пояснити народу, за що гинуть люди".

І користувачі соцмереж не стримують свої фантазії щодо політичного підгрунтя фото і можливих наслідків для майбутніх політичних союзів.

Адже Комаровський та Гордон також нещодавно почали гостро критикувати Зеленського і визнали себе "лохами" за те, що голосували за нього.

Гройсман давно розвиває свою партію й будує стратегію на критиці нинішньої влади.

Автор фото, фейсбук Крістіни Бердинських

І всі ці персони часті гості на каналах олігарха Ріната Ахметова, де останніми тижнями гостро критикують президента.

Тому не дивно, що хтось натякає, що на цій фото незримо присутній ще один персонаж - сам Рінат Ахметов.

Автор фото, facebook.com/victor.bened.3

"Я подумав, що з Ахметова поганий фотограф. А ви про що подумали?" - написав Олексій Братущак з Інституту масової інформації.

Політолог Віктор Таран питає, хто фоткав, хто тримає алебарду і чому його "відрізали", та хто забезпечує компанію шашликами і випивкою.

Видання "Страна" повідомило, що, за їхніми даними, "відрізаним" виявився ексдепутат Микола Катеринчук, а фотографувала дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман.

Далі почалися обігрування, щоб на це відповів Володимир Зеленський з відомої сцени серіалу "Слуга народу".

Автор фото, facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Хтось загадав, що холодна зброя у якості політичних гасел в українській політиці вже була.

Автор фото, Фейсбук Сергія Фурси

Олега Ляшка згадували не раз.

Автор фото, facebook.com/victor.bened.3

Згадали про Петра Порошенка і його знамените фото з грибами та ножем. Гриби обрізали.

Автор фото, Фейсбук Віталій Шабунін

Жартівники раділи такому рішучому можливому захисту українських кордонів.

Автор фото, Фейсбук Міністерства Мемобудування

"Громадяни! - сказав Остап, відкриваючи засідання. - Життя диктує свої закони, свої жорстокі закони. Я не розповідатиму вам про мету наших зборів — вона вам відома. Ціль - свята. Звідусіль ми чуємо стогін. З усіх кінців нашої великої країни волають про допомогу. Ми повинні простягнути руку допомоги, і ми її простягнемо", - Денис Казанський у фейсбуці цитував Остапа Бендера.

Прогнозували можливе майбутнє нового ймовірного політичного союзу.

"Всім, хто вважає світлину сумнівних діячів із середньовічною зброєю в руках смішною і меметичною - безперечно, вона смішна і меметична. От тільки звичайним смертним через таке фото спокійно ліплять протоколи і підозри, як за володіння "холодною зброєю". І за таке фото поза межами фестивалів можна вихопити проблем. Якщо ви не на соціальному щаблі Авакова з Гордоном. А так нормальна підстава посміятися. Згоден", - написав у фейсбук блогер Остап Українець.

Зброя на фото - замкова, яку у Тракаї дають туристам для зйомок.

Пізніше Арсен Аваков розповів, що у Литві був "на прийомі" у лікаря Комаровського і слухав поезію Бродського: "Він вболівав за біле, я - за червоне".

Автор фото, instagram.com/arsenik78/

Просто п'янка, прокоментував фото політтехнолог і блогер Віталій Чепинога.

Автор фото, фейсбук Чепинога

Також в соцмережах жартують, що Гордон і Шустер, які зараз є критиками Зеленського, ще рік тому на святкуванні дня журналіста їли шашлик з президентом.

Автор фото, Facebook/Цензор