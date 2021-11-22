Секс на одну ніч, оргазми і зради. Як українці оцінюють своє сексуальне життя

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian Підпис до фото, Більшість українців задоволені своїм сексуальним життям

Більшість українців задоволені своїм сексуальним життям. Більшість із них кохаються хоча б раз на тиждень, але 44% чоловіків хотіли би більше, і лише 35% жінок під час кожного сексу відчувають оргазм.

Про це говорять дані об'ємного дослідження компанії Gradus Research, що проводить соціологічні опитування у смартфоні, за допомогою свого мобільного додатку.

В опитуванні взяли участь 1060 чоловіків та жінок, які проживають у різних регіонах України, однак виключно у містах з населенням у 50 тисяч мешканців і більше. Вік опитаних - 18-60 років.

Перший сексуальний досвід

Як зазначають дослідники, їхні дані про перший сексуальний досвід українців "зводять нанівець усі побоювання консервативної частини суспільства щодо тотальної відкритості та толерантності, які начебто закликають, провокують, несуть нас всіх у безодню".

Можливо, припускають дослідники, все працює навіть навпаки, тому що 45% опитаних втратили цноту після 18-ти. А чверть молоді віком від 18 до 24 років - досі незаймані.

Але загалом картина строката. Навіть серед людей віком від 30 до 54 років трапляються ті, у кого ще не було сексу. Або ж ті (у середньому - 12%), які вступили в сексуальне життя ще до 16-ти.

Кияни значно частіше за інших українців мали перший секс у старшій школі - таких 19%, проти 12% серед усіх опитаних.

Щасливі у сексі, але не завжди з оргазмом

Автор фото, Unian Підпис до фото, Лише 35% опитаних жінок досягають оргазму під час кожного сексу

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Хай там що, а сьогодні більшість, 64% українців, задоволені своїм сексуальним життям. Тих, хто незадоволений, - 30%, а ще 6% не змогли відповісти на це питання.

Натомість незадоволеність собою як сексуальним партнером зазначили лише 7%, а своїм партнером - 9%.

Люди, які задоволені своїм сексом, почуваються щасливішими. А також частіше за інших відверто обговорюють свої сексуальні потреби чи фантазії з партнером чи партнеркою.

Найбільше щасливих у сексі серед людей від 35 до 44 років, найменше - серед студентів. Старші українці відчувають себе впевненими у ліжку, натомість молодь має змішані відчуття: з одного боку, цікавість, але разом із тим тривогу, паніку, пригніченість.

Гендерного розриву майже немає - своїм сексом задоволені 47% чоловіків і 53% жінок. І це цікаво, тому що лише 35% опитаних жінок досягають оргазму під час кожного статевого акту.

Разом з тим, хоча б раз у житті оргазм імітували 64% жінок, а серед чоловіків таких не набралось і чверті.

Імітація задоволення - це поширене явище, і раніше BBC News Україна досліджувала, чому в епоху моди на розкутість українки живуть без оргазмів, і як можна виправити цю ситуацію.

Секс важливий для всіх, але чоловіки хочуть більше

Автор фото, Gradus Research

Переважна більшість опитаних кохаються раз на тиждень і частіше. У 46% чоловіків це відбувається декілька разів на тиждень, проти 31% серед жінок.

Більшість цілком влаштовує така ситуація, але 44% чоловіків хочуть у своєму житті більше сексу.

Для чоловіків секс у стосунках загалом є важливішим (83% проти 73% жінок). Однак чим старші стають як чоловіки, так жінки, тим більше вони розуміють, що секс - це одна зі складових хороших стосунків. Хоча на першому місці глибока емоційна прив'язаність.

Ті, хто емоційно прив'язаний до партнера, має і хороший секс, а також задоволений своїм сексуальним життям, й навпаки.

Більш ніж половина опитаних не бояться говорити про секс публічно, а переважна більшість обговорює зі своїми партнерами, що їм не сподобалося під час сексу (68%), секс загалом та свої сексуальні фантазії (62%). Сексуально задоволені українці частіше розмовляють відверто.

Секс до шлюбу прийнятний, а з віком - і зради

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ті, кому 55-60, вважають, що зради у житті трапляються, але від цього стосунки не змінюються

86% опитаних переконані, що кохатися краще з постійним партнером, але при цьому 20% (часто чоловіки) не проти відкритих стосунків з іншими. Половина опитаних мали секс на одну ніч.

Секс до шлюбу для українців є прийнятним, так вважають 80% опитаних. А шлюб сприймається як інструмент "впорядкування сексуальних стосунків", хоча 40% опитаних позитивно ставляться до флірту з іншими при наявності постійного сексуального партнера.

Разом з тим, 80% опитаних вважають, що шлюб вимагає безумовної вірності. Проте з віком люди частіше сходяться на думці, що зради не обов'язково ведуть до розриву стосунків. Ті, кому 55-60, вважають, що зради у житті трапляються, але від цього стосунки не змінюються.

Більше того, 63% опитаних мали чи мають коханців, перебуваючи в постійних стосунках.

Цікаво, що коханців частіше заводять сексуально незадоволені люди. Але при цьому вони частіше готові зберігати стосунки з партнером, який подобається їм як людина, але не задовольняє в сексі.