Австрія через локдаун закривається для туристів. І для українців теж

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Традиційні для Австрії о цій порі Різдвяні базари нині закрилися

Попри масові протести, від 22 листопада в Австрії розпочався національний карантин. Він діє не лише для невакцинованих, як було за кілька днів до оголошення цього рішення.

Це вже четвертий загальнонаціональний карантин в Австрії від початку пандемії.

Уряд попросив австрійців за можливості працювати з дому, й виходити лише для того, щоб купити харчі та інші необхідні речі.

Поки що передбачається, що локдаун триватиме до 12 грудня. Але уряд заявив, що може переглянути рішення через 10 днів карантину - після оцінки ситуації.

Через карантин закриті ресторани, кав'ярні, музеї, театри, обмежено роботу готелів. Відтак, країна фактично закрилася для туристів на час карантину, зокрема, і для українців.

"Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими", - повідомили в українському посольстві в Австрії.

В'їзд залишається відкритим лише "для осіб, які прямують до Австрії з поважних причин".

До них належать:

відвідування родичів,

лікування,

сімейні обставини (весілля, похорон тощо),

службові поїздки.

Але і для таких поїздок, щоб не проходити карантин, треба надати або сертифікат про повну вакцинацію, або довідку про одужання від коронавірусу. При цьому визнають як цифрові, так і паперові сертифікати (так звані жовті - від сімейного лікаря, але вони мають бути перекладені англійською або німецькою мовами).

В іншому разі для тих, хто в'їхав в Австрію, передбачений 10-денний карантин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В останні "вільні" вихідні перед локдауном у Відні відбулися акції протесту. Напис на плакаті: "У Австрії Pfizer робить вільним (поки Pfizer "робить" мільярди)"

Запроваджуючи загальний карантин, уряд Австрії також заявив, що з лютого наступного року вакцинація від ковіду в країні стане обов'язковою. Якщо це станеться, то країна стане першою у Європі, де вимагатимуть обов'язкового щеплення від ковіду.

Проте Австрія - не єдина країна, де через хвилю коронавірусу запроваджені нові карантинні обмеження. І так само не єдина, де громадяни вийшли на протести. Особливо запеклі сутички відбувалися цими вихідними у Нідерландах та Бельгії.

У ВООЗ висловлюють занепокоєння темпами поширення коронавірусу у Європі.

Як заявив регіональний представник ВООЗ Ганс Клюге, якщо не вдатися до негайних дій, до березня наступного року у Європі від коронавірусу можуть померти ще 500 000 людей.