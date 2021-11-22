Україна відповіла Росії - не планує наступу військ на Донбасі

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Україна не планує наступальної операції на Донбасі - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До цього речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Київ прагне розв'язати ситуацію на Донбасі силою.

"Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми. Створити ще одну біду для самих себе та для всіх у Європі. Ось чого домагається Україна", - заявив пан Пєсков на телеканалі "Росія 1".

В українському МЗС називають такі заяви дезінформацією.

"РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі", - написав Дмитро Кулеба.

Автор фото, ООС

Він також підкреслив, що Київ відданий "пошуку політико-дипломатичного розв'язання конфлікту".

Від початку листопада західні союзники України та НАТО попереджають про підготовку повномасштабного нападу Росії на Україну. США, Британія, Франція та Німеччина попередили Росію про "серйозні наслідки" у разі вторгнення.

В Кремлі назвали такі припущення "істерією" і не виключили можливості "провокацій" з боку України.

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На тлі голосного занепокоєння у Вашингтоні та європейських столицях у Києві певний час заперечували дані про можливий напад.

Проте в інтерв'ю провідному американському військовому виданню Military Times керівник головного управління розвідки міноборони України, бригадний генерал Кирило Буданов визнав, що дані про напад має й українська розвідка.

Росія готує масштабну військову операцію проти України на кінець січня - початок лютого 2022 року і може завдати удар одразу з кількох напрямків, - заявив він.

"Наші оцінки майже такі ж, як і у наших американських колег", - каже Буданов.

Напад може включати застосування військової авіації, артилерії та бронетехніки, висадку десанту на сході країни, в Маріуполі та Одесі, обмежене вторгнення через кордон України з Білоруссю.