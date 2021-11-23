Таліби заборонили серіали з жінками. Що дивитимуться в Афганістані?

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За новими правилами, ведуча не може з'являтися на екрані без хустки

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, опублікував низку правил для телеканалів країни. Тепер афганське телебачення не може показувати телесеріали й розважальні програми, в яких є акторки-жінки, а жінкам-ведучим заборонено з'являтися на екрані з непокритою головою.

Водночас в інструкції не сказано, наскільки повинна бути покрита голова жінок-телеведучих: так, щоби хустка приховувала лише волосся чи усе обличчя, крім очей.

Член організації, яка представляє журналістів в Афганістані, Худжатулла Муджаддеді сказав, що нові обмеження були несподіваними, а самі правила дуже розмиті. В інтерв'ю ВВС він заявив, що якщо телекомпанії виконуватимуть усі ці вимоги, деяким з них, можливо, доведеться закритися.

Річ у тім, що афганські телеканали здебільшого показують іноземні серіали, у яких головні ролі грають жінки.

Міністерство з пропаганди чеснот і запобігання гріху, яким таліби замінили міністерство у справах жінок, встановило вісім правил для мовників.

Копію інструкції у Twitter опублікував журналіст афганської телекомпанії Tolo News Карім Аміні.

У документі визначено такі правила:

1. Телеканали не повинні показувати фільми, що суперечать принципам шаріату та афганським цінностям.

2. Заборонено показувати афганські та іноземні фільми, які розповсюджують та пропагують в афганському суспільстві іноземну культуру та традиції й призводять до поширення аморальності.

3. Зміст гумористичних та розважальних програм не повинен будь-кого принижувати чи ображати.

4. Заборонено показувати серіали, які ображають релігійні ритуали та людську гідність.

5. Не можна показувати в ефірі відео або фільми, що демонструють інтимні частини тіла чоловіків та жінок.

6. Журналістки-жінки мають носити ісламський хіджаб, коли з'являються на екрані.

7. Заборонено показувати серіали та схожі програми з акторами-жінками.

8. Суворо заборонені серіали, в яких є зображення пророка [Мохаммеда] та його сподвижників.

Одразу після приходу до влади таліби значно обмежили права жінок, які працюють, та дівчат, які вчаться. Їм наказали залишатися вдома, що зробило Афганістан єдиною країною у світі, яка не дозволяє половині свого населення здобувати освіту та працювати.

"Тимчасова заборона"

Таліби запевняли, що це рішення є тимчасовим і в першу чергу спрямоване на безпеку самих жінок.

Однак поки що ситуація особливо не змінилася. Таліби дозволили дівчатам повернутися до початкової школи, але рекомендації залишатися вдома або виходити лише у супроводі чоловіків і з повністю закритим тілом, залишаються чинними з серпня цього року.

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У період попереднього правління талібів, у 1990-ті роки, в Афганістані діяли набагато жорсткіші заборони. Жінки не могли вчитися та працювати, а телебачення не було дозволено взагалі.

У країні була лише одна радіостанція під назвою "Голос шаріату", яка транслювала пропаганду та релігійні програми.

Людей, які мали телевізор, карали, а сам пристрій розбивали. Власників відеомагнітофонів могли публічно побити.

Після 2001 року, коли владу "Талібану" скинули, в країні з'явилося чимало теле- та радіостанцій, які створили за сприяння західних країн та приватних інвесторів.

Афганські телеканали показують безліч різних програм - від конкурсів вокалістів у стилі проєкту "Голос" до відеокліпів та телесеріалів переважно турецького та індійського виробництва.