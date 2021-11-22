Інтерв'ю Лукашенка ВВС: "Ви молитися маєте на нас!"

15 хвилин(и) тому

В ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту ВВС Стіву Розенбергу Олександр Лукашенко розказав свою версію подій щодо кризи мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі.

Лукашенко заявив, що йому байдуже до того, якої думки про нього західні країни та чи вважають тамтешні уряди його легітимним лідером Білорусі.

Білоруський політик також визнав, що під час придушення протестів після президентських виборів 2020 року білоруські силовики застосовували силу проти протестувальників.

Офіційний результат виборів Лукашенко називає справжнім, а всіх опозиціонерів у Білорусі вважає зрадниками та агентами Заходу.

На думку Лукашенка, союз Білорусі з Росією був і залишатиметься союзом двох незалежних держав.

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