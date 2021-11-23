До весни всі вакцинуються, перехворіють або помруть - німецький міністр

1 година тому

Автор фото, Getty Images

На тлі нової хвилі коронавірусу міністр охорони здоров'я Німеччині Єнс Шпан вирішив говорити гранично прямо.

"До кінця зими кожен в Німеччині буде вакцинований, перехворіє або помре", - заявив він.

Для Німеччини це вже четверта потужна хвиля - кількість нових заражень стрімко зростає, і багато лікарень заповнені хворими.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Очільник німецького МОЗ не добирав слів, закликаючи вакцинуватися

За попередню добу країні зафіксували 30 643 нових випадків ковіду - на 7 000 більше, ніж було тиждень тому. Це є одним із найвищих рівнів у світі. (Аналогічний показник в Україні був 7 464. Населення України - понад 41 млн людей, Німеччини - 83 млн людей).

Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені.

В Німеччині вже посилюють карантинні обмеження, забороняючи доступ невакцинованих до певних місць, а відомі німецькі Різдвяні базари у кількох федеральних землях, включно із Баварією та Саксонією, цього року скасували.

Єнс Шпан також заявив, що він особисто проти запровадження обов'язкового щеплення від ковіду, проте назвав вакцинацію "моральним обов'язком", тому що щеплення чи його відсутність у когось впливає на інших.

"Свобода означає відповідальність, вакцинуватися - це обов'язок перед суспільством", - пояснив урядовець.

Він також заявив, що остання хвиля коронавірусу спричинена поширенням надзвичайно заразного штаму Дельта, і що "тим, хто не вакцинувалися, впродовж наступних кількох місяців бракуватиме захисту".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Традиційні Різдвяні базари у кількох землях Німеччини цього року скасували

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У Німеччині більшою популярністю користується зроблена в країні вакцина Pfizer/BioNTech, проте її запаси добігають кінця.

Тому Єнс Шпан також використав пресконференцію, аби прорекламувати американську Moderna, назвавши її "Роллс-Ройсом" у світі вакцин. Він застеріг, що у наступні місяці строк дії близько 16 млн доз цієї вакцини може добігти кінця, а її так і не використають.

Крім того, країна очікує рішення ЄС щодо дозволу на вакцинацію дітей від 5 до 11 років.

Від початку пандемії в Німеччині на коронавірус захворіли понад 5,4 млн людей, понад 99 тисяч померли.