Протести проти локдауну у Європі, довгий ковід у дітей, маршрути для біженців у ЄС. Теленовини ВВС

19 хвилин(и) тому

У випуску 22 листопада:

Заворушення у європейських столицях. Противники ковід-сертифікатів та нових локдаунів палять машини та трощать вітрини.

Біженці шукають шляхів до ЄС не лише через Білорусь і у багатьох країнах їх також не раді бачити.

Довгий ковід у дітей. Чому навіть після відносно легкої форми хвороби пацієнти ще довго не можуть відновити сили.

І драматична історія порятунку тигра із київського клубу. Зоозахисники відправили тварину жити у Нідерланди.