Протести проти локдауну у Європі, довгий ковід у дітей, маршрути для біженців у ЄС. Теленовини ВВС
У випуску 22 листопада:
- Заворушення у європейських столицях. Противники ковід-сертифікатів та нових локдаунів палять машини та трощать вітрини.
- Біженці шукають шляхів до ЄС не лише через Білорусь і у багатьох країнах їх також не раді бачити.
- Довгий ковід у дітей. Чому навіть після відносно легкої форми хвороби пацієнти ще довго не можуть відновити сили.
- І драматична історія порятунку тигра із київського клубу. Зоозахисники відправили тварину жити у Нідерланди.
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