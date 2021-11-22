Протести проти локдауну у Європі, довгий ковід у дітей, маршрути для біженців у ЄС. Теленовини ВВС

У випуску 22 листопада:

  • Заворушення у європейських столицях. Противники ковід-сертифікатів та нових локдаунів палять машини та трощать вітрини.
  • Біженці шукають шляхів до ЄС не лише через Білорусь і у багатьох країнах їх також не раді бачити.
  • Довгий ковід у дітей. Чому навіть після відносно легкої форми хвороби пацієнти ще довго не можуть відновити сили.
  • І драматична історія порятунку тигра із київського клубу. Зоозахисники відправили тварину жити у Нідерланди.

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