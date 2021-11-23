У Болгарії вигорів туристичний автобус. Загинули майже півсотні людей, в тому числі діти

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Щонайменше 46 людей загинули внаслідок ДТП за участі туристичного автобуса у Болгарії, повідомляє місцеве агентство БГНЕС.

За попередніми даними, серед загиблих - 12 неповнолітніх. Загалом в автобусі перебували 52 людини.

Їх доставили до лікарні з опіками обличчя та верхніх дихальних шляхів, дехто потребує операції.

ДТП сталося біля населеного пункту Боснек на 31 кілометрі траси "Струма" неподалік Софії о 2 годині ночі за місцевим часом.

Причини аварії ще встановлюють, але, за попередніми даними, він міг врізатися в огорожу. Внаслідок аварії автобус спалахнув.

Автобус мав північномакедонські номери. Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі підтвердив, що люди в автобусі поверталися до столиці країни Скоп'є після вікенду в Стамбулі, повідомляє Reuters.

Після прибуття на місце події міністр внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашков заявив, що тіла загиблих "повністю вигоріли", передає BTV.

Посольство України в Болгарії вже взаємодіє з болгарськими правоохоронцями, щоб з'ясувати, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії, повідомив ВВС News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.