Як принца Гаррі та його колишню переслідували таблоїди. Зізнання детектива

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Британський приватний детектив, який працював на бульварну пресу, публічно вибачився за те, що стежив за колишньою дівчиною принца Гаррі Челсі Дейві в ті роки, коли вона зустрічалася з принцом.

Детектив Гевін Берроуз, який виступає свідком у кількох позовах проти бульварних видань News of the World та Sun, сказав в інтерв'ю авторам документального фільму ВВС, що журналісти цих видань і він сам у першому десятиріччя цього століття поводилися абсолютно аморально щодо принців Гаррі та Вільяма.

Принц Гаррі та ще кілька людей подали позови проти News Group Newspapers - компанії-видавця Sun та News of the World, а також проти власника ще одного таблоїду, Daily Mirror, звинувативши ці видання у зламі телефонів та інших злочинних методах збору інформації.

Видавці відкидають принаймні частину тверджень Гевіна Берроуза, а їхню правдивість ще перевірить суд.

У документальному фільмі ВВС детектив Берроуз каже, що у 2000 році, коли він почав працювати на News of the World, з двох синів загиблої незадовго до того принцеси Діани видання більше цікавилося саме принцом Гаррі.

"Як пояснили мені пара редакторів, Гаррі по суті став новою Діаною", - сказав Берроуз, пояснивши, що, за словами редакторів, газета з фото Гаррі на першій шпальті продавалася набагато краще, ніж із фотографією його старшого брата Вільяма.

Підпис до фото, За словами детектива, телефон Челсі Дейві незаконно прослуховували

За словами детектива, коли Гаррі у 2004 році почав зустрічатися з Челсі Дейві, дівчина мимоволі стала для бульварної преси каналом здобуття інформації.

"Часто зламували її голосову пошту, багато стежили за її телефонами, за її комунікацією. Адже Челсі хвалилася подругам перед зустрічами з ним", - сказав Берроуз.

За його словами, детективи намагалися здобути також інформацію про здоров'я Дейві, про її колишніх бойфрендів, а також про її навчання.

"У них взагалі немає поняття про те, що морально, а що - ні", - сказав Берроуз про таблоїди того часу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Як каже детектив, на початку "нульових" редактори таблоїдів вважали, що газета з фотографією принца Гаррі (ліворуч) продається краще, ніж газета з фотографією принца Вільяма (праворуч)

Гевін Берроуз сказав, що дуже шкодує про те, що він тоді робив.

"Я був жадібним, я вживав кокаїн і я тоді жив із хибним відчуттям власної значущості [...] Я був по суті членом групи людей, які позбавили його (принца Гаррі) нормального життя підлітка", - сказав детектив.

Гевін Берроуз був одним із багатьох приватних детективів, яких наймали британські таблоїди. Це все розкрилося під час так званого "скандалу з прослуховуванням".

News of the World була недільною газетою з найбільшим тиражем у Британії до 2011 року, коли власники закрили її через серію викриттів та звинувачень, наприклад, у тому, що газета зламала телефон убитої школярки.

Компанія-видавець, News Group Newspapers, визнає, що співробітники News of the World у якихось випадках діяли незаконно. Водночас вона заперечує, що порушували закон також і співробітники Sun.

Підпис до фото, У документальному фільмі ВВС розбирають твердження про розбіжності між принцами Гаррі та Вільямом у період, коли Гаррі зустрів Меган Маркл

Принц Гаррі різко коментував поведінку преси, виступаючи за реформу у цій галузі. Поки що він відмовляється домовитися з видавцями у позасудовому порядку.

На думку кореспондента ВВС у справах королівської родини Пітера Ганта, принцом Гаррі рухає, крім іншого, також бажання помститися таблоїдам за матір, і суд за його позовом проти них буде подією величезної ваги в британському суспільному житті.

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Крім принца Гаррі, позови проти таблоїдів за неетичні та найчастіше протизаконні методи збору інформації останніми роками подали ще кілька людей.

Адвокат Каллум Гелбрейт, координатор дій проти News Group Newspapers, каже, що розмах, з яким таблоїди з початку 1990-х до 2011 року вдавалися до послуг приватних детективів, був "абсолютно феноменальним". У 2011 році поліція розпочала розслідування цієї практики.

У 2014 році в суді прозвучала інформація про те, що колишній редактор News of the World Клайв Гудмен за час, що Кейт Міддлтон зустрічалася з принцом Вільямом, зламував месенджер у її телефоні 155 разів. Крім того, він зламував і телефони обох принців.

За словами кореспондента ВВС Пітера Ганта, спочатку обидва принци мали твердий намір розібратися з видавцем таблоїдів, але тепер серед позивачів залишився лише Гаррі.