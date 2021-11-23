У Росії 90-річна жінка сама собі зробила операцію, не дочекавшись лікарів

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У Виборзі Ленінградської області жінка похилого віку з онкологічним захворюванням не змогла отримати необхідну медичну допомогу через коронавірус та зробила собі операцію сама, повідомила співробітниця швидкої допомоги. Влада розпочала перевірку.

Як написала на своїй сторінці у "ВКонтакте" співробітниця швидкої допомоги Вікторія Шутова, пенсіонерка, яка пережила війну та блокаду, захворіла на онкологію, яка дала ускладнення у вигляді асциту. Це скупчення рідини в черевній порожнині.

Як стверджує автор посту, пенсіонерка "не змогла отримати своєчасну допомогу" через ситуацію з коронавірусом та вирішила спробувати зробити собі операцію сама, щоб полегшити біль.

"Бабця сама собі проводить хірургічне втручання - лапароцентез, щоб полегшити стан. Тобто робить надрізи тонким ножем по передній черевній стінці, щоб вивести рідину", - розповіла Шутова.

Пенсіонерка не була впевнена, чи зможе вона успішно зробити собі операцію, і тому про всяк випадок написала передсмертну записку, яку Шутова також опублікувала.

Автор фото, VICTORIA SHUTOVA/VK

"Дорога та люба донечко, а також любі мої онуки. Якщо зможете, вибачте мені за мій такий вчинок, але я зі своїми такими хворобами жити й терпіти більше не можу. Мені дуже боляче та важко", - йдеться у записці.

Зараз пенсіонерка у лікарні, уточнила Шутова.

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"У неї прекрасні, дуже дбайливі родичі, з нею все добре зараз, але їй дуже необхідна гідна паліативна допомога", - пише вона.

Як уточнює "Комсомольська правда", пенсіонерці понад 90 років.

Комітет охорони здоров'я Ленінградської області в коментарі виданню повідомив, що планової операції жінці не зробили через проблеми з аналізами.

"У неї виявили коронавірус, тому хірургічне втручання довелося перенести. Зараз бабусі надається вся необхідна допомога. Лікарі намагаються максимально полегшити її стан. Ми проводимо перевірку за цим фактом", - повідомили у комітеті.

Про те, що жінка похилого віку самостійно провела собі операцію, написала у фейсбуці також голова благодійної установи "Хоспіс вдома" Катерина Овсяннікова. Вона пояснила, що з асцитом "неможливо ходити, лежати та навіть важко дихати".