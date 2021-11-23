Марихуану замовляли? Uber виходить на ринок канабісу

28 хвилин(и) тому

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Uber робить перші кроки на ринку марихуани. Незабаром користувачі Uber Eats в Онтаріо, Канада, зможуть замовляти канабіс у додатку.

Клієнти зможуть зробити це замовлення у спеціальному розділі додатку для роздрібного продавця канабісу Tokyo Smoke, а потім забрати його у найближчому магазині.

Фірма відмовилася повідомити, чи буде вона розширювати цю пропозицію в інших регіонах Канади та США.

Ринок марихуани Канади оцінюють у близько 5 мільярдів канадських доларів (4 мільярди доларів США) на рік.

Користувачі Uber Eats повинні будуть підтвердити свій вік у додатку, а потім зможуть забрати свої замовлення протягом години, уточнили в компанії.

Згідно з канадським законодавством, хоча вживання марихуани легалізували з 2018 року, її доставка досі є незаконною.

Uber вже деякий час розглядає перспективи на бурхливому ринку канабісу.

У квітні виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі заявив, що компанія розгляне можливість доставки канабісу, коли це дозволить законодавство США.

Нелегальні виробники

Попри те, що продаж канабісу для рекреаційного використання став легальним у Канаді три роки тому, нелегальні виробники досі контролюють велику частку продажів. Саме це уряд намагається виправити.

Uber заявив, що його партнерство з Tokyo Smoke допоможе дорослим у країні купувати безпечну легальні коноплі, й таким чином боротися з нелегальними продавцями.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Tokyo Smoke - компанія з виробництва канабісу з магазинами по всій Канаді

Прогнозують, що ринок канабісу в Канаді найближчими роками продовжить розширюватися, і галузева дослідницька компанія BDS Analytics очікує, що продажі зростуть до 6,7 млрд доларів до 2026 року.

"Ми продовжимо уважно стежити за правилами та можливостями ринку. І мірою еволюції місцевих та федеральних законів ми будемо вивчати можливості з разом із продавцями, які працюють в інших регіонах", - сказав представник Uber.

Минулого року попит на продукти з канабісу значно зріс, оскільки люди застрягли вдома під час карантину.