Кевін Спейсі має заплатити $31 млн збитків творцям "Карткового будинку"

13 хвилин(и) тому

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Американського актора Кевіна Спейсі зобов'язали заплатити майже 31 млн доларів студії, яка створила популярний серіал Netflix "Картковий будинок", за порушення контракту після звинувачень у сексуальних домаганнях проти актора.

Таємне рішення ухвалили минулого року, але про нього стало відомо лише 22 листопада після того, як адвокати студії MRC подали до суду клопотання про підтвердження виплати.

З 2017 року актора звинувачують у сексуальних домаганнях. Усі звинувачення він послідовно заперечує.

62-річний Спейсі втратив головну роль підступного політика в "Картковому будинку" та фактично перестав бути затребуваним актором після того, як його звинуватили у створенні "токсичної" атмосфери на знімальному майданчику. Начебто він дозволяв собі грубі коментарі та торкався молодих співробітників без їхньої згоди.

Спейсі був одним із перших іменитих голлівудських діячів, яких публічно звинуватили в неправомірній поведінці після скандалу з Гарві Вайнштейном, коли рух #MeToo набирав обертів.

MRC та Netflix звільнили Спейсі та прибрали з серіалу "Картковий будинок".

В результаті студія заявила, що втратила мільйони доларів, оскільки на момент скандалу вже почала працювати над наступним сезоном, йдеться в документах суду, за даними американських ЗМІ.

MRC подала позов у січні 2019 року, прагнучи відшкодувати витрати та стверджуючи, що поведінка Спейсі порушувала політику студії щодо сексуальних домагань.

Юристи з обох сторін заслухали понад 20 людей під час восьмиденного конфіденційного арбітражного слухання в лютому 2020 року, повідомляє Variety.

Видання додає, що рішення на 46 сторінках, яке ухвалили п'ять місяців по тому, залишається конфіденційним.

Однак петиція, подана MRC до Вищого суду Лос-Анджелеса в понеділок, підтверджує, що рішення ухвалили на користь студії.

Спейсі та його продюсерські компанії M Profitt Productions та Trigger Street Productions були зобов'язані сплатити відшкодування збитків, гонорар адвокатам та судові витрати.

Актор оскаржив це рішення, але цього місяця йому відмовили.

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Адвокат Спейсі відмовився від коментарів американським ЗМІ.

Публічні звинувачення у сексуальних домаганнях почали висувати щодо Спейсі в жовтні 2017 року, коли актор Ентоні Репп заявив, що Спейсі чіплявся до нього, коли Реппу було 14 років.

Спейсі опублікував заяву, в якій сказав, що він не пам'ятає зустрічі, але приносить Реппу "найщиріші вибачення за те, що було б цілком неприйнятною поведінкою в нетверезому стані".

У заяві Спейсі також повідомив, що тепер буде жити як гей. Його критикували за те, що він пов'язував свої вибачення зі своєю гомосексуальністю.

Далі щодо актора висунули ще кілька звинувачень, у тому числі в тому, що він чіплявся до підлітка в барі Массачусетсу в 2016 році. Цивільний позов у цій справі зрештою був припинений.

Також Спейсі звинуватили в тому, що він вчинив сексуальне насильство щодо масажиста в Малібу (Каліфорнія). Масажист помер у 2019 році, перш ніж його позов дійшов до суду.

Через звинувачення Спейсі втратив кілька ролей, але цього року повернувся до зйомок, отримавши невелику роль у малобюджетному, незалежному італійському фільмі режисера Франко Неро.