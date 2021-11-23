США можуть віддати Україні російські вертольоти і більше нової зброї - CNN
США розглядають можливість відправити в Україну військових радників та озброєння на тлі нарощення сил Росії на українському кордоні, повідомляє CNN.
Про такі розмови в уряді США виданню розповіли "численні джерела".
Озброєння, радники, санкції
Пакет допомоги може включати "нові протитанкові та протиброньові ракети Javelin, а також міномети" й системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger.
Міністерство оборони США також наполягає, що Україна має отримати деяку техніку, яку раніше планували передати Афганістану, наприклад, російські вертольоти Мі-17.
Мі-17 - це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що робити з ними після виведення військ з Афганістану в серпні.
"Але інші в адміністрації занепокоєні тим, що Росія може розцінити відряджання "стінгерів" та гелікоптерів як серйозну ескалацію. І хоча вони готові відправити в регіон військових радників, незрозуміло, чи поїде хтось власне в Україну", - розповіли CNN.
Видання наводить слова підполковника у відставці Седріка Лейтона, який твердить, що будь-яка допомога Україні може спричинити "подальше посилення напруги" у відносинах із Москвою.
Водночас США обговорюють із європейськими союзниками запровадження нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вдереться в Україну, зазначає CNN з посиланням на джерела.
Законодавці також працюють над санкційними змінами до Закону про національну оборону (National Defense Authorization Act).
Члени Конгресу США пропонують запровадити "нові вагомі санкції" проти високопосадовців Кремля, в тому числі проти президента Володимира Путіна, у випадку нової агресії Росії. Проєкт поправки також закликає до нових санкцій проти Північного потоку-2.
Однак, як сказав CNN неназваний радник президента Зеленського, поки адміністрація Байдена попереджає про можливий напад Росії на Україну, її топчиновники "намагаються захистити російський газопровід, виступаючи проти включення санкцій щодо нього в щорічний законопроєкт про оборону."
Тон України змінився
У понеділок прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала журналістам, що Вашингтон стурбований військовою активністю РФ і "останніми тижнями багато взаємодіє з європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною". Триває діалог і з російською владою.
Також у понеділок відбулася розмова між головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенантом Валерієм Залужним.
"Дискусії показують, наскільки серйозно адміністрація Байдена і Конгрес сприймають можливість того, що Росія може вдертися в Україну", - пише CNN, додаючи, що Вашингтон не хоче бути захопленим зненацька російською операцією, як адміністрація Обами в 2014-му.
Джерела розповіли CNN, що за рівнем тривоги й конкретністю брифінги, які США зараз проводять для партнерів, значно серйозніші, ніж раніше.
Після розмов зі США "серйозно змінилась" і тональність заяв України.
Видання нагадує, що на початку місяця українські посадовці "применшували" повідомлення про російську присутність біля кордонів.
Днями ж начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов публічно попередив, що Росія може напасти вже в січні. Ця оцінка збігається з попередженням США.
Що планує Росія?
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Кінець подкаст
Та все ж посадовці не знають, що насправді планує Росія.
"Немає прямих доказів чи переконливого показника намірів Путіна", - сказав неназваний чиновник зі сфери оборони. Переміщення військ можуть бути й "спробою посіяти сум'яття чи змусити Захід піти на поступки".
Найгіршим сценарієм, на думку США, буде спроба повалити владу в Києві. Однак цього "не досягнути, відхопивши ще один шматок" Донецької області, сказав фахівець із розвідки.
CNN пише, що американські чиновники надали українським колегам докази дестабілізаційної діяльності ФСБ РФ в Україні, що має на меті розпалення настроїв проти влади президента Зеленського, а також вказали на присутність біля кордонів України спецсил та розвідників головного розвідувального управління та Служби зовнішньої розвідки Росії.
Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.