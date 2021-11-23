США можуть віддати Україні російські вертольоти і більше нової зброї - CNN

1 година тому

Автор фото, Getty Images

США розглядають можливість відправити в Україну військових радників та озброєння на тлі нарощення сил Росії на українському кордоні, повідомляє CNN.

Про такі розмови в уряді США виданню розповіли "численні джерела".

Озброєння, радники, санкції

Пакет допомоги може включати "нові протитанкові та протиброньові ракети Javelin, а також міномети" й системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger.

Міністерство оборони США також наполягає, що Україна має отримати деяку техніку, яку раніше планували передати Афганістану, наприклад, російські вертольоти Мі-17.

Мі-17 - це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що робити з ними після виведення військ з Афганістану в серпні.

"Але інші в адміністрації занепокоєні тим, що Росія може розцінити відряджання "стінгерів" та гелікоптерів як серйозну ескалацію. І хоча вони готові відправити в регіон військових радників, незрозуміло, чи поїде хтось власне в Україну", - розповіли CNN.

Видання наводить слова підполковника у відставці Седріка Лейтона, який твердить, що будь-яка допомога Україні може спричинити "подальше посилення напруги" у відносинах із Москвою.

Водночас США обговорюють із європейськими союзниками запровадження нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вдереться в Україну, зазначає CNN з посиланням на джерела.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські вертольоти, які США закуповували для Афганістану, можуть вирушити в Україну

Законодавці також працюють над санкційними змінами до Закону про національну оборону (National Defense Authorization Act).

Члени Конгресу США пропонують запровадити "нові вагомі санкції" проти високопосадовців Кремля, в тому числі проти президента Володимира Путіна, у випадку нової агресії Росії. Проєкт поправки також закликає до нових санкцій проти Північного потоку-2.

Однак, як сказав CNN неназваний радник президента Зеленського, поки адміністрація Байдена попереджає про можливий напад Росії на Україну, її топчиновники "намагаються захистити російський газопровід, виступаючи проти включення санкцій щодо нього в щорічний законопроєкт про оборону."

Тон України змінився

У понеділок прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала журналістам, що Вашингтон стурбований військовою активністю РФ і "останніми тижнями багато взаємодіє з європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною". Триває діалог і з російською владою.

Також у понеділок відбулася розмова між головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенантом Валерієм Залужним.

"Дискусії показують, наскільки серйозно адміністрація Байдена і Конгрес сприймають можливість того, що Росія може вдертися в Україну", - пише CNN, додаючи, що Вашингтон не хоче бути захопленим зненацька російською операцією, як адміністрація Обами в 2014-му.

Джерела розповіли CNN, що за рівнем тривоги й конкретністю брифінги, які США зараз проводять для партнерів, значно серйозніші, ніж раніше.

Автор фото, VK.com Підпис до фото, Російські САУ на Кримському мосту (з соцмереж)

Після розмов зі США "серйозно змінилась" і тональність заяв України.

Видання нагадує, що на початку місяця українські посадовці "применшували" повідомлення про російську присутність біля кордонів.

Днями ж начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов публічно попередив, що Росія може напасти вже в січні. Ця оцінка збігається з попередженням США.

Що планує Росія?

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Та все ж посадовці не знають, що насправді планує Росія.

"Немає прямих доказів чи переконливого показника намірів Путіна", - сказав неназваний чиновник зі сфери оборони. Переміщення військ можуть бути й "спробою посіяти сум'яття чи змусити Захід піти на поступки".

Найгіршим сценарієм, на думку США, буде спроба повалити владу в Києві. Однак цього "не досягнути, відхопивши ще один шматок" Донецької області, сказав фахівець із розвідки.

CNN пише, що американські чиновники надали українським колегам докази дестабілізаційної діяльності ФСБ РФ в Україні, що має на меті розпалення настроїв проти влади президента Зеленського, а також вказали на присутність біля кордонів України спецсил та розвідників головного розвідувального управління та Служби зовнішньої розвідки Росії.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.