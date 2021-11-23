Як виграш мільйона доларів у лотерею перетворив життя на пекло

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Barcroft Media Підпис до фото, Мексиканська "літакова" лотерея передбачає 100 виграшів по 20 млн песо кожен

Батькам одного з дитячих садочків у південній Мексиці, які виграли 20 млн песо (950 тисяч доларів) у спеціальну лотерею, погрожують злочинці. Вони вимагають, щоб батьки витратили гроші на зброю.

Дійшло до вбивства, а частина людей змушена рятуватись втечею.

У дитячому садочку лише два десятки вихованців, а на їхніх батьків поклали відповідальність за використання виграшу в лотерею.

Щойно про цей виграш стало відомо, батьки почали отримувати погрози від озброєної злочинної групи, яка вимагає витратити гроші на купівлю зброї для банди.

Як так сталося?

У Мексиці анонімні благодійники купують квитки дуже популярної "літакової лотереї" і передають їх бідним школам або дитячим садочкам по всій країні.

На початку 2020 президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував розіграти в лотерею урядовий Boeing 787, на якому літав його попередник.

Передбачалося, що переможець отримає літак, а зібрані кошти віддадуть на закупку медикаментів для лікарень. Проте план провалився, але з того часу лотерея, організована мексиканським урядом, стала називатися "літаковою".

У вересні 2020 в мексиканських газетах оголосили 100 переможців цієї лотереї, серед яких був і невеликий дитячий садочок у селищі Окосінго.

Спочатку несподіваний виграш став приводом для справжнього свята. Проте після того, як новини про нього поширилися країною, все зіпсувалося.

Члени батьківського комітету, відповідальні за розподіл виграшу, заявили, що їм почали погрожувати члени групи Los Petules, які вимагали витратити гроші на те, щоб закупити для них зброю. Із цією зброєю вони хотіли напасти на іншу банду у сусідньому селі.

Батьки відмовилися і витратили частину коштів на новий дах для садочка.

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По тому, як решту виграшу - 14 млн песо - батьки вирішили вкласти у розвиток свого села, погрози посилилися.

У березні цього року одного з батьків застрелили члени банди, які вимагали, щоб він віддав гроші їм.

У жовтні банда напала на жінок та дітей у селі, і 28 родин вирішили втекти.

Один із членів місцевої громади розповів, що вони втратили "худобу, домівки, холодильники, врожай кукурудзи та бобів, і курей".

Представник батьківського комітету розповів, що вони повідомили місцеву владу, що до того, як банду не роззброять, вони не зможуть повернутися додому.

Озброєні банди досить розповсюджене явище у Мексиці. Часто вони намагаються залучити місцевих жителів до конфліктів із конкурентами за територію.