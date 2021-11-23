Суд у Львові покарав жінку за образи через колір шкіри. Деталі справи

52 хвилин(и) тому

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У Львові відбувся прецедент, коли суд покарав людину, яка систематично дискримінувала та ображала сусідів через колір їхньої шкіри та походження.

Громадянка Лівії, яка живе в Україні, через суд домоглася відшкодування за моральну шкоду від того, що сусідка систематично сварила її та дитину.

За матеріалами справи, поданими у загальному судовому реєстрі, позивачка вимагала з відповідачки 150 тисяч гривень. Проте суд, визнавши її претензії справедливими, зменшив суму відшкодування до 40 тисяч.

"На думку суду, саме такий розмір є розумною справедливою компенсацією душевних страждань позивачки, спричинених внаслідок приниження її честі та гідності. І відповідає майновому стану відповідачки, у власності якої, згідно із представленими суду документів, є три земельних ділянки, дві квартири та житловий будинок", - йдеться у рішенні Личаківського районного суду Львова.

Громадянка Лівії разом із чоловіком-лікарем та маленькою дитиною легально живе в Україні. Вона розповіла, що її сусідка, яка мешкає у квартирі знизу, гучно стукала у двері, нецензурно лаялася, називаючи її "чорною мавпою" та "чуркою", доводила до сліз її та дитину.

Так само агресивно щодо іноземки сусідка поводилася і на дитячому майданчику біля будинку - "у грубій формі порівнюючи її зовнішність, як людини, із зовнішністю тварини, а також у зневажливій та лайливій формі висловлюючи свою думку щодо її національного походження, расової приналежності, кольору шкіри".

"Образливі висловлювання підхопили присутні на майданчику діти та вслід за відповідачкою стали її також називати образливими словами, - йдеться у матеріалах справи. - У відповідь позивач жодних дій не вчиняла, нічого не відповіла, лише схилила голову та плачучи забрала сина і покинула територію дитячого майданчика".

Результатом цього стало безсоння, постійно пригнічений стан, страх за родину. Стрес і депресію у жінки підтвердили невролог та психіатр.

Водночас відповідачка через свого представника в суді повідомила, що сусіди згори є неспокійними, гучно стукають, "дитина по квартирі їздить на велосипеді, створюючи додатковий шум, хтось стрибає".

Вона також назвала свої висловлювання на адресу позивачки "оціночними судженнями" - мовляв, вона порівняла шум, "який систематично доноситься із квартири позивача, із гучністю шуму, який видають мавпи, коли стрибають по клітці".

Свідки-сусіди, яких опитав суд, вважають лівійську родину неконфліктною, "тихими, спокійними та ввічливими людьми".

А жінка та її трирічна дитина, за словами одного із свідків, після інцидентів із сусідкою знизу стали наляканими і відлюдькуватими.

У відповідачки є 30 днів, аби оскаржити рішення суду.