Єрмак отримав заступником Шурму. Ексменеджер Ахметова та керівник Опоблоку

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Новим заступником голови офісу президента Андрія Єрмака, який відповідатиме за економічний блок, став 38-літній Ростислав Шурма.

Як повідомила пресслужба ОП, серед пріоритетних завдань Шурми - підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності.

Останнім часом офіс президента має ключову роль у визначенні у тому числі й економічної стратегії уряду.

Багато років Ростислав Шурма працював топменеджером підприємств бізнесмена Ріната Ахметова.

З 2012 до 2019 років був гендиректором заводу "Запоріжсталь", який входить до холдингу "Метінвест".

Ростислав Шурма також очолював запорізьку організацію партії "Опозиційний блок", яка виникла на уламках Партії регіонів.

У 2010 році Шурма обирався депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.

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У 2019 році він балотувався до Верховної Ради шостим номером списку "Опозиційного блоку". Вище нього у списку були Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес та Геннадій Труханов.

До парламенту партія тоді не пройшла. Цей політичний проєкт, який у тому числі пов'язували з інтересами пана Ахметова, конкурував у проросійській політичній ніші з ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком.

Цього року Ростислав Шурма став членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив національний університет "Києво-Могилянська академія" ("економіка та підприємництво") та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").

Батьком Ростислава Шурми є колишній депутат багатьох скликань парламенту Ігор Шурма.