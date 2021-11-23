Важкий ковід послаблює болі у хворих на рак - вчені

41 хвилин(и) тому

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Вчені з Університетських лікарень Женеви виявили феномен. У ракових пацієнтів, що мали важкий перебіг Covid-19, різко зменшувалися онкологічні болі. До цього часу комбінація коронавірусу й онкології передбачала лише погіршення стану людини.

Статтю про це опублікували в журналі PAIN - провідному міжнародному науковому виданні, присвяченому вивченню болю.

Незвичайне явище помітила багатопрофільна команда медиків Університетських лікарень Женеви на чолі з Лізою Гентч, старшим ординатором відділення паліативної медицини.

Вони спостерігали трьох онкологічних пацієнтів - чоловіків від 67 до 84 років, що страждали від сильних болів, які неможливо було зняти опіоїдами.

Усі троє заразилися коронавірусом і мали дуже важкий перебіг, тому їх довелося госпіталізувати. Після госпіталізації всі троє сказали лікарям, що помітили значне зменшення болю відразу після зараження вірусом, навіть його тимчасове зникнення.

Один із пацієнтів зазначив, що після одужання від коронавірусної інфекції раковий біль почав повертатися.

Вчені вже помічали незвичайні стани хворих з важким перебігом Covid-19. Деякі пацієнти з серйозним пошкодженням легенів та низьким рівнем кисню в крові не мали проблем з диханням.

Вчені зазначають, що для підтвердження цієї гіпотези необхідні додаткові дослідження, але ці випадки припускають, що зараження коронавірусом могло викликати атипові симптоми через дисфункцію нервової системи.

Річ у тім, що біль і задишка - це суб'єктивні переживання, що виникають внаслідок складних процесів, у яких важливу роль відіграє острівцева частка мозку. Зокрема, ця частка відповідає за сприйняття людиною болю й задишки.

Оскільки коронавірус викликає серйозне запалення в організмі, це може порушувати нормальну роботу кори острівця. І тоді людина може не усвідомлювати, що в неї щось болить чи що їх важко дихати.

Альтернативна гіпотеза полягає в тому, що коронавірус викликає дисфункцію нервової системи та втручається у передавання нервових імпульсів, що відповідають за відчуття болю й усвідомлення дихання.

Ці спостереження можуть відкрити нові знання про механізми, відповідальні за сприйняття болю та нові можливості для терапії.