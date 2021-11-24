Чому Британія може уникнути нового жорсткого локдауну, як у Європі

1 година тому

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Європу накрила чергова хвиля Covid-19, а разом з нею прийшли нові обмеження і заборони.

Однак є чимало причин вважати, що Британії вдасться уникнути найгіршого сценарію, і ковідну зиму вона переживе з найменшими втратами.

Щоб зрозуміти, чому це так, погляньмо на причини високої статистики захворюваності у Західній Європі.

На відміну від Британії - і, зокрема, Англії - у багатьох частинах Європи основні обмеження зберігалися значно довше.

Коли в середині липня Англія повністю відмовилась від локдауну, в деяких частинах Європи він діяв аж до осені.

Частково вплинув і часовий фактор: Британія раніше постраждала від заразніших штамів Alpha і Delta і, відповідно, раніше скасувала карантин.

Це був свідомий вибір країни, який підтримали провідні вчені британського уряду, професори Кріс Вітті та сер Патрік Валланс.

Логіка полягала в тому, що краще пережити поширення інфекції влітку, коли її пом'якшує гарна погода, а люди більше часу проводять на відкритому повітрі. Це дозволить уникнути зимової кризи, коли тиск на систему охорони здоров'я і так зросте в усіх напрямках.

Високий рівень колективного імунітету

Ту хвилю, з якою наразі зіткнулася решта Європи, Британія вже пережила - і впоралася з нею.

Цьому переважно сприяв сформований імунітет.

Поєднання ефективної вакцинації, особливо серед літніх та вразливих людей, і природного імунітету зменшило групи ризику.

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Дослідники з Лондонської школи гігієни й тропічної медицини намагалися кількісно це оцінити, взявши за умову ситуацію, коли всі одночасно зазнали б впливу вірусу.

Вчені змоделювали це для Англії, хоча вони вважають, що в Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії та в інших 18 європейських країнах ситуація була б такою ж.

Якби це гіпотетично сталося зараз, то в Англії завдяки імунітету було б значно менше госпіталізацій - 62 на 100 тисяч людей. Тоді як у Німеччині цей показник становив би 300, а в Румунії, яка щосили намагається переконати своїх громадян вакцинуватися, - 800.

Це дані станом на кінець жовтня. "Якби такий аналіз зробили наприкінці листопада, то, ймовірно, ситуація була б ще більш сприятливою для Англії", - каже провідний дослідник доктор Ллойд Чепмен.

Це відбувається ще й тому, що Британія швидше за інші країни вакцинує своїх громадян бустерними дозами. Знову ж таки, частково через часовий чинник - вакцинація проти Covid у Британії відбувалася швидше, ніж в інших країнах.

"Ми робимо бустерні дози найбільш вразливим групам, і, можливо, взимку вони матимуть найкращий захист".

Але доктор Чепмен додає, що це дослідження не слід розглядати як гарантію того, що взимку вдасться уникнути сплеску захворювання.

"Ми можемо бути у найсильнішій позиції, але повністю це не позбавить від проблем".

Головне - люди

Найпримітнішим у випадку Британії є стабільність розвитку захворювання. Відтоді, як різке зростання на початку літа сягнуло піку в середині липня, рівень захворювання різко впав, і невеликі підйоми змінювались таким самим падінням.

Ніде в Європі рівень інфікування Covid не був таким стабільним при дуже незначних коронавірусних обмеженнях.

Тоді як в інших країнах на тлі чергового сплеску влада повторно запроваджувала обмеження.

У деяких країнах Західної Європи це відбувається і зараз.

У Румунії, наприклад, у вересні та жовтні різко зросли показники, у відповідь там запровадили комендантську годину в нічний час, обов'язкові перепустки в громадські місця та перевели школярів на дистанційне навчання.

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Показово, що країни, які зіткнулися з найбільшими проблемами з настанням зими, Лондонська школа гігієни й тропічної медицини назвала країнами з найбільшою кількістю вразливих людей. Наскільки ця модель поширилась на решту Європи, поки незрозуміло.

Однак імунітет - це не єдина причина, чому Британія, і зокрема Англія, мають такі стабільні показники, каже професор Грем Медлі, що очолює урядову групу з моделювання інфекційних захворювань.

Він вважає, що все значно складніше: "Гадаю, важливу роль тут відіграє громадськість".

На його думку, поєднання обмежень і часте використання швидких тестів, до яких у Британії легше отримати доступ, ніж у багатьох інших країнах, допомагає тримати вірус під контролем.

"Уряд передав управління ризиками людям - і в нас вийшло краще, ніж в інших країнах".

Однак, невідомо, чи триватиме це всю зиму - Шотландія і Північна Ірландія вже говорять про можливість посилення обмежень.

Професор Медлі каже, що тут є тонка межа, і шанси на обмеження збільшуються з кожним тижнем.