100 днів Талібану, смертельна ДТП у Болгарії і Європа на карантині. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 23 листопада:

100 днів правління "Талібану" в Афганістані. Як виглядає життя за нової влади? Голодні діти, без зарплат, а гуманітарна криза вже давно не криза, а катастрофа. Ексклюзивний репортаж ВВС із Кабула.

У сусідньому Таджикистані - рекордні кількості афганських біженців. Проти кого вчаться воювати російські війська? Кореспонденти ВВС отримали ексклюзивний доступ на маневри.

Нічна автокатастрофа в Болгарії: щонайменше 46 загиблих, із них 12 - діти.

Європа посилює карантинні обмеження. Невже знову європейське Різдво буде скасоване?

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