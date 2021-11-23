100 днів Талібану, смертельна ДТП у Болгарії і Європа на карантині. Теленовини ВВС

У випуску 23 листопада:

  • 100 днів правління "Талібану" в Афганістані. Як виглядає життя за нової влади? Голодні діти, без зарплат, а гуманітарна криза вже давно не криза, а катастрофа. Ексклюзивний репортаж ВВС із Кабула.
  • У сусідньому Таджикистані - рекордні кількості афганських біженців. Проти кого вчаться воювати російські війська? Кореспонденти ВВС отримали ексклюзивний доступ на маневри.
  • Нічна автокатастрофа в Болгарії: щонайменше 46 загиблих, із них 12 - діти.
  • Європа посилює карантинні обмеження. Невже знову європейське Різдво буде скасоване?

#100днівТалібану #ДТПуБолгарії #CovidуЄвропі

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