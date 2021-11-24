Наїзд авто у США: шостою жертвою стала дитина, загинуло тріо "бабусь-танцівниць"

5 хвилин(и) тому

Автор фото, GOFUNDME

Чоловіка, якого звинувачують у наїзді автомобілем на відвідувачів різдвяного параду в американському штаті Вісконсин у неділю, обвинуватили у шістьох смертях. Останньою жертвою став восьмирічний хлопчик.

39-річний Даррелл Брукс плакав, коли його привели до зали суду. Його звинувачують в умисному вбивстві. Прокуратура обіцяє додаткові звинувачення.

Поліція твердить, що Брукс їхав "зигзагом", щоби зачепити якомога більше людей на параді у місті Вокешо.

Бруксу призначили заставу у 5 мільйонів доларів через його значне кримінальне минуле.

Показово, що Брукс на момент злочину вже був під двома заставами за інші злочини.

Три "бабусі-танцюристки" серед жертв

Убитим хлопчиком був восьмирічний Джексон Спаркс, якого разом з 12-річним братом Такером зачепила автівка.

Він ішов на різдвяному параді зі своєю бейсбольною командою. На сторінці GoFundMe повідомляється, що Джексону в неділю зробили операцію на мозку і залишається чекати на диво.

Члени сім'ї очікують, що його брат, який отримав перелом черепа, одужає. Такер був серед 62 поранених.

У поліції повідомили, що 18 постраждалих - діти. Кілька поранених перебувають у реанімації.

Під час виступу в суді у вівторок суддя Кевін Костелло сказав, що застава у 5 мільйонів доларів пов'язана з "надзвичайною" кримінальною історією підозрюваного та тому, що він втік від попередніх обвинувачень у Вісконсині та Неваді.

"Я не бачив нічого подібного за свою довгу кар'єру", - сказав суддя Костелло.

Іншими жертвами наїзду авто стали 79-річна Вірджинія Соренсон, 71-річна Ліанна Оуен, 52-річна Тамара Дюран, 81-річний Вільгельм Госпел та 52-річна Джейн Куліч.

Троє з них були учасниками групи "бабусь-танцівниць". Групу створили ще 1984 року на базі танцювальних курсів. Головною умовою участі у групі було те, що кандидатка має насправді бути бабусею.

Автор фото, FACEBOOK Підпис до фото, "Бабусі-танцюристки" на своїй сторінці у Facebook згадали загиблих

Судмедексперти дійшли висновку, що вони померли від "множинних тупих поранень".

У судовому позові вказано, що Брукс проігнорував накази поліцейських залишити маршрут параду, перш ніж спрямувати свій автомобіль у натовп.

Один з офіцерів сказав, що водій виглядав так, ніби "не мав емоцій на обличчі".

Поліція заявила, що червоний позашляховик Ford Escape "здавалося, навмисно рухався з боку в бік". Свідки кажуть, що це була "пряма спроба вдарити якомога більше учасників параду".

Один поліцейський тричі вистрілив у позашляховик, але не зміг його зупинити. Поліція повідомила, що кулі не зачепили Брукса.

Тейлір Медрано, місцева мешканка, яка була на параді разом зі своїм однорічним сином, розповіла про побачене.

"Я спостерігала, як люди падають прямо переді мною, і люди злітають з капота машини. Просто кадри, які я ніколи не забуду", - сказала вона.

Автор фото, REUTERS Підпис до фото, Авто нападника рухалося "зигзагом"

Під час виступу в суді Брукс плакав, коли суддя повідомив йому, що йому загрожує довічне ув'язнення.

За два дні до нападу Брукс вніс заставу після того, як його звинуватили в наїзді на матір своєї дитини під час побутової сварки на початку листопада.

Прокуратура переглядає заставу Брукса в розмірі 1000 доларів, щоб визначити, чи була вона "неналежно" низькою.

На той момент, коли Брукс вніс заставу, він уже перебував під заставою в очікуванні суду за стрілянину з рушниці у свого племінника та іншу людину під час суперечки.

З 1997 року йому висунули звинувачення у 10 злочинах.

Автор фото, Reuters

Також з'явилося відео, на якому Брукс через 20 хвилин після інциденту на параді просить власника будинку дозволу увійти та скористатися його телефоном.

Поліція прибула після того, як сусіду стало незручно і він попросив Брукса піти, повідомляє NBC News.