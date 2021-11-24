Мітинг антивакцинаторів: поліція на цілий день перекриває центр Києва

49 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Учасниця першого мітингу антивакцинаторів 3 листопада, Київ

Через масову акцію, організовану рухом відомого антивакцинатора Остапа Стахіва, поліція майже на увесь день обмежить рух транспорту у центрі Києва, повідомила поліція.

Зокрема з 10:30 до 17:00 обмежать рух на вулицях Грушевського, Хрещатику, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка та вулиці Володимирській.

Зараз у центрі Києва поліція працює у посиленому режимі.

Автор фото, Патрульна поліція Києва

Акцію у середу о 10:00 перед Верховною Радою анонсував рух "Права людини" львівського активіста Остапа Стахіва.

"Виходимо ЗА права та свободи! ЗА конституційний лад! ЗА себе! Стаємо підтримкою один одному. Свободу Остапу Стахіву", - йдеться в анонсі акції.

У Telegram-каналах повідомляють про подібні акції у інших містах.

Водночас Верховна Рада у середу не має пленарного засудання.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Поки що біля метро Арсенальна, де оголошена точка збору, видно кілька десятків людей

Акцію протесту планували вже давно, але саме 24 листопада у Львові суд розглядатиме апеляцію на арешт Стахіва, якого суд арештував до 16 січня з можливістю внести заставу у мільйон гривень.

Остапа Стахіва звинувачують у замаху на повалення конституційного ладу в Україні.

Перший мітинг противників примусової вакцинації та обмежень невакцинованим відбувся 3 листопада, в ньому взяли участь кілька тисяч осіб.

СБУ проти Стахіва

16 листопада СБУ заявила, що заблокувала антивакцинаторську мережу, одним із лідерів якої називають 36-річного львів'янина. Правоохоронці вважають, що активістів могли фінансувати росіяни.

У той же день зі Стахівим затримали ще одного можливого учасника мережі, громадянина РФ.

Автор фото, Скріншот відео YOUTUBE/ZAXID.NET

Стаття 109 Кримінального кодексу України, за якою вручили підозру Стахіву, передбачає до 10 років в'язниці.

Сам Стахів вважає, що обвинувачення у замаху на повалення конституційного ладу "не в'яжуться" із його діяльністю. Адже він називає себе засновником руху "Права людини", з яким і відстоює конституційні права.

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Остап Стахів відомий як один з лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу. 3 листопада за його сприяння у Києві відбувся кількатисячний мітинг противників вакцинації.

Перш ніж стати відомим на всю країну, Стахів уже прославився у Львові. З початку пандемії він займався пропагандою у соцмережах, активно доводячи, що коронавірусу не існує, поширював фейки про вакцини.

За подібні неправдиві меседжі соцмережі не раз блокували чоловіка. Але він повертався і далі вів Telegram, Viber, Facebook (ці сторінки вже недоступні) та YouTube, де у нього майже 70 тисяч підписників.

На YouTube-каналі Стахів називав себе засновником руху "Права людини". Разом із прихильниками він записував відео з антивакцинаторських мітингів, принципово ходив без маски, називаючи її "намордником", штурмував потяги та інші установи, де на вході вимагають свіжий ПЛР-тест чи сертифікат про щеплення.

Його відео та звернення набирали десятки та сотні тисяч переглядів, їх активно поширювали у соціальних мережах.