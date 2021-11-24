На кордоні з Білоруссю почалась спецоперація з армією та Нацгвардією. Що це означає

1 година тому

Автор фото, ДПСУ

На кордоні з Білоруссю почалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся", повідомила державна прикордонна служба України.

Операцію проводять, щоб захистити український кордон і не допустити міграційної кризи.

Україна змушена терміново посилювати охорону свого рубежу з півночі через мігрантську кризу на білорусько-польському кордоні.

У спецоперації беруть участь прикордонники, Національна гвардія, поліція, збройні сили України та інші резерви.

Протяжність кордону України та Білорусі складає понад тисячу кілометрів.

На українсько-білоруському кордоні досі зберігається загроза перенаправлення потоків мігрантів з Білорусі до України, кажуть у прикордонній службі.

Саме тому головне завдання такої спецоперації не допустити того, аби мігранти нелегально перетнули кордон і потрапили на територію України.

Для цього Україна посилила прикордонні наряди на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

Для патрулювання і охорони кордону застосовуватимуть авіацію, безпілотники та інші технічні засоби спостереження.

Автор фото, ДПСУ

Вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону суттєво посилюють прикордонний режим. На автодорогах у напрямку кордону з Білоруссю виставлять контрольні пости та перевірятимуть автобусні та залізничні станції.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Шикування спільних нарядів поліцейських, прикордонників і нацгвардійців в Овручі

Правоохоронці спільно патрулюватимуть прикордонні села. Їхнє завдання - охорона правопорядку у громадах та роз'яснювальна робота з місцевим населенням про ризики нелегальної міграції.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, У прикордонних селах посилили охорону

Загроза з Білорусі

1084 кілометри українського кордону з Білоруссю стають все більшою загрозою для України. Але пов'язана вона з фактичним об'єднанням білоруської армії зі збройними силами Російської Федерації, кажуть експерти.

Так 4 листопада Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали нову "Військову доктрину Союзної держави", де, поміж іншого, вирішили координувати "захист єдиного кордону Союзної держави".

Тобто, тепер Мінськ координує з Москвою і "захист" більше тисячі кілометрів кордону з Україною.

Крім того, у Білорусі поступово збільшується російська військова присутність.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Олександр Лукашенко, Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу

Українські військові, з якими спілкувалися BBC News Україна, кажуть, що українська армія наразі не розглядає білоруські збройні сили як "ворога" чи "супротивника".

Але зближення білоруських військових з росіянами автоматично підвищує загрозу для України.

Загрози зростають, наприклад, під час спільних навчань Білорусі та Росії, як було на "Запад-2021".

В українській армії також відзначають стрімку мілітаризацію Білорусі.

Міграційна криза на кордоні

Міграційна криза виникла на кордоні Білорусі з Польщею у листопаді. Там зібралися близько двох тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки, які мріяли потрапити до ЄС.

Час від часу вони намагались прорватись через кордон, що призводило до жорстких зіткнень.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мігранти перебували в таборі на кордоні з Польщею без належних умов

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За час кризи кілька мігрантів на кордоні померли. Через випадковий постріл також загинув польський військовий.

Країни Заходу звинувачують Білорусь у навмисній організації кризи з мігрантами - на їхню думку, таким чином Мінськ мститься Європейському Союзу за санкції та жорстку критику після президентських виборів 2020 року, які Захід вважає сфальсифікованими.

Влада Білорусі вважає, що в міграційній кризі винні країни ЄС, які відмовляються приймати мігрантів.

19 листопада білоруська влада перевезла близько тисячі мігрантів у транспортно-логістичний центр неподалік від кордону. Того ж дня близько 400 мігрантів вилетіли в Ірак.