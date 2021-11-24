Космічний камікадзе: NASA спробує збити астероїд з орбіти. Навіщо це потрібно?

Микола Воронін

кореспондент з питань науки

49 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA / JHUAPL / Steve Gribben

У середу вранці з військового космодрому в Каліфорнії стартував безпілотник DART - перший в історії космічний "камікадзе".

Єдине завдання апарату вартістю 325 млн доларів - на повній швидкості зіткнутися з астероїдом, що значно перевищує безпілотник за розміром і незрівнянно більший за масою, щоб таким чином спробувати змінити орбіту небесного тіла.

Проєкт DART NASA розробила спільно з Європейською космічною агенцією у рамках програми захисту Землі від планетарних ударів - на кшталт того, якому зміг запобігти герой Брюса Вілліса в голлівудському блокбастері "Армагеддон".

Мета космічного камікадзе - навколоземний астероїд Дідим діаметром близько 780 метрів та його супутник, 168-метровий Діморф.

Насправді жодної реальної загрози для нашої планети ані перший, ані другий астероїд, спостереження за якими астрономи безперервно ведуть з 2003 року, не становлять.

Проте вченим відомо щонайменше кілька десятків небесних тіл, ймовірність зіткнення яких із Землею оцінюють значно вище, отож відпрацювати механізм планетарного захисту вирішили саме на них.

У вересні наступного року астероїдна пара має наблизитися до нашої планети на відстань "всього" близько 6,7 млн ​​км - це приблизно у 15 разів далі, ніж до Місяця.

Траєкторія апарату DART, що важить лише близько 550 кг, розрахована таким чином, щоб він врізався у менший за розміром Діморф на швидкості близько 24 000 км/год (або 6,6 км/с).

Європейська космічна агенція опублікувала анімаційне відео запланованої місії, яке докладно демонструє як запуск ракети Falcon 9, яка має вивести апарат у космос, так і сам момент зіткнення.

Оцінити здійснений зіткненням ефект та уточнити нову орбіту астероїда доручили іншій космічній місії ЄКА під назвою Гера. Втім, станеться це вже за наступного наближення Дідима й Діморфа до Землі, в 2026 році.

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Зіткнення з великим небесним тілом може стати для Землі справжньою катастрофою планетарного масштабу.

Залежно від швидкості та розміру астероїда, він може знищити нашу планету, зробити її непридатною для життя або щонайменше спричинити хвилю землетрусів, цунамі та інших масштабних катаклізмів.

Так вже сталося 66 млн років тому, коли аналогічне зіткнення призвело до масового вимирання тварин, які мешкали на нашій планеті в мезозойську еру - зокрема динозаврів.

Саме тому з 2016 року NASA проводить щорічні навчання, покликані відпрацювати на випадок такої небезпеки чіткий та злагоджений механізм дій.