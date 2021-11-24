Жінка вперше в історії стала прем'єр-міністром Швеції

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Магдалена Андерссон прийшла в політику в 1990-х роках

Парламент Швеції затвердив Магдалену Андерссон першою жінкою-прем'єр-міністром країни. Вона замінить на посаді лідера лівоцентристських соціал-демократів Стефана Лофвена.

Швеція - єдина скандинавська країна, яка ніколи раніше не обирала жінку національним лідером.

З 349 депутатів Риксдагу, шведського парламенту, 174 проголосували проти неї. Але крім 117 депутатів, які підтримали пані Андерссон, ще 57 утрималися.

Тож її все одно обрали, оскільки за шведським законодавством їй потрібно було лише, щоб проти неї не проголосувала більшість депутатів.

54-річній лідерці соціал-демократів стоячи аплодували окремі секції парламенту, повідомляє шведське телебачення.

Її обрання відбулося після 11-годинної угоди з опозиційною лівою партією в обмін на підвищення пенсій для багатьох шведів.

Колишня чемпіонка з плавання серед юніорів з університетського міста Упсала, вона розпочала свою політичну кар'єру в 1996 році як політична радниця прем'єр-міністра Горана Перссона.

Від самого початку нова прем'єрка зіткнеться з непростою ситуацією, адже опозиційні праві партії кажуть, що вони не підтримають урядовий проєкт бюджету.