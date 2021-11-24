Ніяких дітей. Британській депутатці заборонили ходити на роботу з малюком

Джордж Боуден

BBC News

51 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Стелла Крізі сидить у Палаті громад із сином у вересні

Британська депутатка Стелла Крізі заявила, що "політика та виховання мають поєднуватись", після того, як їй заявили, що вона не може сидіти у Палаті громад зі своїм тримісячним сином.

Після того, як вона прийшла на дебати у сусідній Вестмінстерський палац, їй надіслали електронний лист про те, що це заборонено правилами.

Однак Стелла Крізі сказала, що для неї це "новина", оскільки раніше вона вже приходила на дебати у Палату громад із дитиною, і закликала переглянути такі правила.

За словами депутатки, вона регулярно брала на роботу сина, якого вона ще годує, а перед тим і доньку.

Але після того, як у вівторок депутатка з'явилася із сином у Вестмінстері, вона отримала електронного листа від особистого секретаря від голови комітету з питань способів та засобів Елеонор Лейнг, в якому йшлось, що це не відповідає нещодавно опублікованим правилам поведінки.

Стелла Крізі, яка крім усього іншого, заохочує матерів активніше брати участь у політиці за допомогою кампанії під назвою This Mum Votes, поділилася цим листом у своєму твіттері, написавши: "Схоже на те, що матерів у Палаті-матері всіх парламентів світу має бути не чути і не видно".

Новий збірник правил для Палати громад та Вестмінстерського палацу оновили у вересні.

"Ви не повинні займати своє місце у залі в супроводі дитини, а також стояти в будь-якому кінці залу між секторами", - йдеться у правилах. Такі ж формулювання були у попередніх збірниках, однак на практиці не застосовувались.

Автор фото, House of Commons Підпис до фото, Стела Крізі зі своєю донькою у Палаті громад торік

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Депутатка Алекс Девід-Джонс розповіла, що спікер Палати громад Ліндсі Хойл завірив її, що якщо жінці потрібно буде погодувати дитину в залі, то вона може це зробити.

Але Крізі сказала, що це "не та система, яка працює для будь-кого, хто не є чоловіком певного віку та певного походження".

Реагуючи на інцидент, заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб сказав, що політики мають бути певні, що "наша професія має відповідати сучасному світу...(Щоб - Ред.) батьки могли поєднувати свою роботу з сім'єю, коли їм це потрібно".

За його словами, дитина в залі "очевидно не буде відволікати мене та не заважатиме мені виконувати свою роботу", однак рішення має прийняти Палата громад.

Стелла Крізі закликала депутатів переглянути нові правила та спитала керівництво Палати, що буде, якщо вона продовжуватиме приводити сина на роботу.

"У мене народилась дитина, але я не припинила користуватись своїм мозком та здатністю щось робити", - заявила Крізі.