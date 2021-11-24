Турецька ліра обвалилась. Що це означає для українських туристів

1 година тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Ще на початку листопада курс був 9 лір до долара, 3 ліри до гривні

Турецька ліра обвалилась на 8% після того, як президент Реджеп Тайїп Ердоган похвалив Центробанк країни за зниження процентної ставки. Зараз долар можна купити за 12 лір, а гривню - за 2,1 ліри. Такого курсу ще не було.

Ще на початку листопада курс був 9 лір до долара, 3 ліри до гривні.

Reuters підрахували, що загалом через несподівані рішення Ердогана з початку року ліра втратила майже 40% вартості до долара, та майже 20% - з початку минулого тижня.

Турки налякані такими темпами та виходять на протести у Анкарі та Стамбулі.

"Ми ще не мали такої катастрофи в нашій історії", - заявив Кемаль Кілічдароглу, лідер опозиції, обвинувачуючи у падінні президента Ердогана.

Для українських туристів, які люблять їздити на турецькі курорти та часто обмінюють свої долари, євро чи гривні на місці, це тимчасово може стати хорошою новиною.

Чому ліра падає

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Все почалось ще в березні, коли президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раптово звільнив очільника Центрального банку Насі Агбала.

За його керівництва ліра сильно зросла, коли Абгал ініціював підвищення облікової ставки одразу на 2% (з 17% до 19%), що удвічі більше, ніж очікували економісти.

Економісти схвалювали такий підхід, бо саме підвищення облікової ставки дозволило країні стримати інфляцію. Однак такі рішення не подобались Ердогану.

Президент Туреччини не раз виступав проти підвищення ставок, оскільки, на його думку, це не стримує, а навпаки, веде до зростання інфляції. Тому з середини 2019 року Ердоган тричі звільняв голів Центробанку.

За нового керівника банк у вересні знизив ставку до 18%, у жовтні — до 16%, у листопаді — до 15%.

У понеділок Ердоган заявив, що задоволений такими темпами зниження, хоча вже тоді інфляція наблизилась до 20%, і економісти почали бити на сполох.

Чого тепер чекати українським туристам

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Обвал ліри не вплине на ціну "гарячих путівок" чи турів на турецькі курорти, пояснили BBC News Україна у турагентстві ANEX Tour.

Вартість турів залежить від напливу туристів, й не лише українських. А зараз, із наближенням зимових свят, людей буде багато - готелі у популярних курортах уже заброньовані.

Однак для туристів-одинаків, які їдуть не на заброньований "all inclusive", а погуляти турецькими містами, падіння ліри може бути хорошою новиною.

Олена з Києва цього тижня їде на кілька днів до Стамбула і вже поспішає міняти гривні на ліри за більш вигідним курсом.

"Я хочу піти на шопінг у Стамбулі, й виходить, що тепер зможу накупити собі одягу більше, ніж планувала. Сподіваюсь, їжа та ціни на житло теж впадуть", - розповідає дівчина.

Щоправда, ця радість туристів триватиме недовго, тому що інфляція дасть про себе знати - і ціни у Туреччині можуть зрости.