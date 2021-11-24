Керівник офісу президента Перу сховав гроші у ванній кімнаті президентського палацу

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гроші знайшли у ванній кімнаті у президентському палаці

Прокуратура Перу знайшла 20 000 доларів США у ванній кімнаті президентського палацу.

У п'ятницю прокуратура обшукала палац в рамках розслідування звинувачень у "торгівлі впливом" з боку чиновників.

Бруно Пачеко, який у п'ятницю подав у відставку з посади керівника адміністрації президента Педро Кастільо, сказав слідству, що гроші належать йому, але заперечував будь-які правопорушення.

За його словами, "заначка" складалася з його заощаджень і зарплати.

Щомісячна зарплата пана Пачеко до відставки складала 25 000 солів (6 250 доларів США), свідчить офіційний документ.

Він не сказав слідчим, чому тримав таку суму грошей у ванній кімнаті свого офісу.

Чинний президент Перу Педро Кастільо прийшов до влади у липні цього року після напружених виборів, які розділили країну навпіл.

Він колишній вчитель та профспілковий активіст, який сповідує ліві погляди щодо економіки та зовнішньої політики, водночас виступає проти одностатевих шлюбів та абортів. Його називають першим "бідним президентом" країни.

На виборах Кастільо переміг доньку засудженого експрезидента Альберто Фухіморі (1990-2000) Кейко, яку підтримували частина виборців з правими та ультраправими поглядами.

Обшук у президентському палаці став частиною розслідування звинувачень у тому, що пан Пачеко тиснув на керівника податкового та митного агентства Перу, щоб він надав деяким компаніям, якими керують його друзі, вигідніші умови.

Пан Пачеко заперечує звинувачення.

Він також наполягав на тому, що його відставка не була пов'язана з будь-якими правопорушеннями, а лише спрямована на захист пана Кастільо, "щоб президента не торкнулася ця наклепницька кампанія".

"Я йду з високо піднятою головою і з впевненістю, що доведу свою невинність", - написав він у заяві.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Педро Кастільо керує Перу з липня цього року

Опозиція до чинного президента країни останнім часом активізувалася.

Партія супротивниці Кастільо Кейко Фухіморі заявила минулого тижня, що підтримає спроби оголосити імпічмент президенту.

У вівторок члени профспілки вчителів вийшли на марш у столиці Лімі, вимагаючи збільшення бюджету на освіту на 6% для покриття підвищення зарплат і пенсій вчителям.