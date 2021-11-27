Байден стурбований заявами про переворот в Україні

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що стурбований заявами про можливість державного перевороту в Україні.

"Я стурбований. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою", - заявив він під час спілкування з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським чи президентом РФ Володимиром Путіним, Джо Байден відповів: "Цілком можливо".

"Переворот 1-2 грудня"

26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку 1-2 грудня в Україні державного перевороту за участі "представників Росії". Також він повідомив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути якось до цього причетним.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Зеленський заявив, що Ахметова втягують у війну проти України

Відповідаючи на питання, чи буде в Україні великомасштабна війна з Росією, президент сказав, що така ймовірність є щодня, а також додав, що в Україні є і внутрішні виклики.

"У нас є не тільки агентурна, але звукова інформація, де представники з України й з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні. Де буде залучено мільярд доларів… Його втягують у війну проти держави Україна", - сказав президент.

Заява Зеленського сколихнула світову пресу. Слова про переворот процитували багато світових ЗМІ.

Кремль причетність до підготовки перевороту в Україні відкидає. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Водночас Рінат Ахметов назвав заяви Зеленського брехнею. "Мене обурює поширення такої брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - заявив пан Ахметов.

Згодом журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер з посиланням на джерела, близькі до Зеленського повідомив у Twitter, що ймвірно переворот планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України з окупованого Криму.