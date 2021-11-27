Кричали "white power" і били вікна. У Києві праворадикали розтрощили бар

54 хвилин(и) тому

Автор фото, фото телеграм каналу РОДНОЙ БОЦМАН

На Подолі у центрі Києва група праворадикалів атакувала бар "Хвильовий" - розбили вікна, поламали меблі. Поліція відкрила кримінальну справу.

Власники бару кажуть, що це вже не перший напад і закликають поліцію втрутитися.

Праворадикали заявляють про рейти проти наркопритонів.

Що сталося?

Ввечері у пітницю, 26 листопада, група молодиків атакувала бар "Хвильовий". Охоронцям бару в обличчя розприскали сльозогінний газ.

Близько десяти нападників забігли у двір Хвильового.

На відео з камер спостереження та знятими очевидцями видно, як нападники трощать вікна, ламають меблі й намагаються проникнути всередину бару.

В приміщенні у цей час було близько 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліну та працівники бару.

Автор фото, бар Хвильовий

"Бармени встигли закрити двері на ключ, але їх почали виламували. Відвідувачі тримали двері, щоб нападники не потрапили всередину ", - розповідають представники бару у пості у Facebook.

Після того, як вікна розбили у приміщення кидали балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів заховались у туалетах, щоб не вдихати газ, інша частина продовжували тримати двері.

За словами представників бару, у дворі лунали крики "смерть під**ам", "white power", "достанем пид***сов".

Затримали 12 людей

Коли всі вікна та двері були вибитими, нападники втекли. Весь інцидент тривав близько 5 хвилин. Поліція та охорона прибули, коли вже нікого з нападників не було.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Тривають слідчі дії, опитують свідків.

За прикметами, які повідомили поліцейським, знайшли 12 людей. Їх доставили їх до Подільського управління поліції.

Автор фото, фото телеграм каналу РОДНОЙ БОЦМАН

"Наразі з ними спілкуються поліцейські, які встановлюють причетність молодиків до вищевказаних подій, а також мотиви їхнього вчинку", - заявили у поліції.

Не перший напад

Представники бару "Хвильовий" кажуть, що це не перший напад на їхній заклад, і що вони постійно отримують погрози.

Перший масовий напад на бар стався 6 листопада. Тоді близько 150 людей прийшли під бар, заблокували вхід, кидали димові шашки та розмальовували стіни.

Автор фото, бар Хвильовий

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Тоді на виклик приїхала одна патрульна машина поліції, поліцейські стояли поруч та спостерігали за всім, що відбувається. Жодної протидії поліція не чинила. Чого чекати далі?", - обурюються у барі "Хвильовий".

Після 6 листопада в бар ще кілька разів приходили невідомим. 9 листопада вони забігли у двір в робочий час бару та розмалювали стіни гомофобними та расистськими закликами.

Хто за цим стоїть?

Відразу кілька праворадикальних організацій оголосили, що ведуть "хрестові походи проти наркопритонів у Києві".

Так, на початку листопада радикальна організація "Молода кров" розповсюдила відео з одного з нападів на бар "Хвильовий". Молоді люди на цьому відео блокували бар і вигукували нецензурні гасла. В організації кажуть, що так борються з "розсадником наркоманії".

26 листопада після нападу на "Хвильовий" Євген Карась, лідер націоналістичної групи "Основа майбутнього" (раніше - С14) заявив, що такі "антинаркотичні рейди" будуть тривати. Один з таких нападів він анонсував на 27 листопада.

Крім "Хвильового", за його словами, будуть рейди й на інші клуби на Подолі.

Представники право радикальних організацій заявляють, що блокують місця, де, за їхніми словами, продають наркотики, збираються антифашисти та представники ЛГБТ.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Кілька десятків молодих людей трощили вікна і кидали фаєри у приміщення бару "Хвильовий".