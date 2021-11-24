Учасники мітингу антиваксерів у Києві вийшли з QR-кодами "Єдиної Росії"

Святослав Хоменко

ВВС

2 годин(и) тому

Автор фото, Уніан

У середу в центрі Києва декілька тисяч людей взяли участь в акції противників вакцинації проти ковіду. Деякі з них тримали в руках плакати з перекресленими QR-кодами - це мало символізувати опір обмеженням, які влада вводить для невакцинованих.

QR-коди, зображені на тих плакатах, ведуть на сайт російської партії "Єдина Росія", з'ясували журналісти.

Раніше СБУ затримала одного з лідерів антивакцинаторського руху Остапа Стахіва. Його підозрюють у спробі повалення конституційного устрою та захопленні державної влади.

QR-код веде в "Єдину Росію"

Підпис до фото, Журналісти вже помічали схожий дизайн плакатів на мітингах в Україні та Молдові

Кілька тисяч людей пройшли маршем від Верховної Ради до офісу СБУ в рамках акції проти примусової вакцинації від ковіду, а також карантинних обмежень.

Офіційно вакцинація українців від коронавірусу не є примусовою.

Щеплення від Covid-19 є обов'язковими лише для працівників освітніх закладів та державних органів. У тому випадку, якщо ці люди відмовляться щеплюватись, їх відсторонять від роботи без збереження зарплати.

Крім того, протягом останніх тижнів влада ввела низку додаткових обмежень для регіонів, які ввійшли до "червоної зони". Там невакцинованих, приміром, не пускають в спортзали, торговельні центри та заклади громадського харчування.

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За даними МОЗ, повний курс вакцинації пройшло понад 13 мільйонів людей, тобто чверть населення України. Водночас близько 36%, згідно з опитуваннями, не готові вакцинуватись від ковіду.

Цієї середи в Києві пройшла вже друга велика акція противників вакцин за останній місяць. Її учасники вимагали скасувати карантинні обмеження та "обов'язкові" щеплення.

Активісти вийшли на вулиці столиці з плакатами на кшталт "Ми проти медичних експериментів над нашими дітьми", "Геть антиконституційні обмеження", "Скажи "ні" обов'язковій вакцинації" та навіть "Геть Зеленського".

В об'єктиви журналістів відразу кількох ЗМІ потрапили групи протестувальників, які виступали "проти QR-кодів": іншими словами, проти обмежень, введених для невакцинованих.

Виявилось, що перекреслені QR-коди на їхніх плакатах ведуть на сайт російської владної партії - "Єдина Росія".

Раніше журналісти вже помічали схожий дизайн плакатів на мітингах в Україні та Молдові.

Один із організаторів акції, лідер добровольчого руху ОУН Микола Коханівський, заявив BBC, що під час акції він неодноразово підкреслював, що не допустить там ніяких проросійських лозунгів, прапорів і навіть виступів російською мовою.

"Всього проконтролювати я не можу. Від проросійського елементу ми різними способами намагаємось відмежовуватись", - сказав він.

Коханівський заявив, що учасників протесту можна умовно розділити на дві приблизно рівні частини залежно від ставлення до однієї з ключових фігур антивакцинаторського руху - Остапа Стахіва.

"Наша частина мітингувальників сьогодні до СБУ не пішла", - заявив він.

Стахів за ґратами

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Львівський блогер та активіст Остап Стахів був затриманий минулого тижня

Один із лідерів антивакцинаторського руху в соцмережах, львівський блогер та активіст Остап Стахів був затриманий СБУ минулого тижня.

Правоохоронці заявили, що їм вдалось "блокувати деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під антивакцинаторськими лозунгами намагалась дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні".

"Зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного устрою. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори", - йшлось у повідомленні СБУ.

У спецслужбі заявили, що члени мережі антивакцинаторів збирались створити на території України територіальні громади з "власною міліцією" та "економікою".

18 листопада суд у Львові помітив Остапа Стахіва на два місяці в СІЗО з альтернативою застави у майже мільйон гривень. Таких грошей у Стахіва не знайшлось, з того часу він перебуває за ґратами.

На вечір середи запланований розгляд апеляції за справою Стахіва. Прокуратура вимагає безальтернативного арешту затриманого, а сам Стахів наполягає на своїй невинуватості та вимагає звільнити його з-під варти.

У фейсбук-групах, які вимагають звільнення Остапа Стахіва, наявність на мітингу антиваксерів з QR-кодами "Єдиної Росії" поки що не прокоментували.

У коментарі під новиною ВВС про акцію прийшла Оксана Краніна, яка є на фото з QR-кодом.

Вона пояснила ситуацію так: "По-перше, фото (QR-коду - Ред.) з мережі інтернеті, по-друге, QR-код перекреслений, тому що ми проти, і в тому числі проти "Єдиної Росії".