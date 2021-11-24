Уряд посилив вимоги до роботи у жовтій зоні. Тепер вакцинація обов'язкова

10 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Кабінет міністрів посилив вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки. Тепер працівники та клієнти установ і закладів, які працюють в цих зонах, повинні мати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду в середу.

Раніше сертифікат про вакцинацію - зелений або жовтий - вимагався лише у "червоній" зоні епіднебезпеки.

"Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій (жовтій - Ред.) зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень за площе.,.. то нові правила не передбачають такої опціональності", - сказав міністр.

Це правило стосуватиметься і відвідувачів закладів: вони повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест, додав Віктор Ляшко.

Автор фото, УНІАН

Також, за словами міністра, змінили термін дії "жовтого" сертифікату, який підтверджував вакцинацію однією дозою. Тепер він становитиме 30 днів, замість 120 днів, як було раніше.

Нововведення стосуватимуться і перевірки сертифікатів на вході до закладів.

Тепер, за словами Віктора Ляшка, представники закладів мають не просто запитувати у відвідувачів про наявність сертифікату чи перевіряти його візуально, а повинні зчитувати QR-код за допомогою смартфона.

"Для зчитування не потрібні додаткові засоби, достатньо своїм додатком "Дія" зчитати QR-код", - пояснив міністр.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Він також наголосив, що штраф власникам закладів за неналежну перевірку сертифікатів та порушення умов становитиме приблизно від 34 до 170 тисяч гривень.

Віктор Ляшко пояснив, що МОЗ запропонував такі зміни, бо в Європі фіксують нові спалахи Covid-19.

Попри покращення епідемічної ситуації, потрібно готуватися до можливого повторного зростання випадків коронавірусу, пояснив Ляшко.

За добу 23 листопада в Україні зафіксували понад 14 тисяч випадків COVID-19. Померло майже 600 людей.

Понад 13 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини. Загалом від початку вакцинації в Україні зробили понад 23 млн щеплень, повідомили в МОЗ.