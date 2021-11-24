Разумков може виграти у Зеленського у другому турі, але поки туди не виходить - опитування

17 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у випадку потрапляння до другого туру президентських виборів має теоретично шанси на перемогу над Володимиром Зеленським. Але поки поступається за популярністю і Петру Порошенку, і Юрію Бойку, і Юлії Тимошенко. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного 11-17 листопада.

Згідно з опитуванням, у першому турі виборів за Володимира Зеленського мають намір проголосувати 25% виборців, які визначилися, Петра Порошенка - 17,5%, Юрія Бойка - 11%, Юлію Тимошенко - 9%, Дмитра Разумкова - 7,5%. Ще по 5% готові підтримати Ігоря Смешка, Євгена Мураєва та Володимира Гройсмана.

У другому турі Зеленський, згідно з великим відривом може перемогти Бойка (66% проти 34% відповідно), із незначним - Петра Порошенка (54% проти 46%).

"У випадку виходу до другого туру Зеленського і Разумкова за Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова - відповідно 25% і 50%", - наголошують у Центрі Разумкова, названому на честь батька Дмитра Разумкова.

Соціологи зазначають, що у порівнянні з березнем кількість симпатиків, готових проголосувати за Разумкова у другому турі виборів збільшилася, у Зеленського - зменшилася.

Опитування проводилося шляхом особистого інтерв'ю в усіх регіонах України, крім неконтрольованих урядом районів Донбасу та Криму. Похибка не перевищує 2,3%.

Дмитро Разумков був серед ключових людей у президентській кампанії Зеленського і лідером "Слуги народу" під час парламентських виборів 2019 року. Його навіть називали "альтер его" Зеленського, а у серпні 2019 року обрали спікером Ради.

У вересні 2021 року Разумков заявив, що Зеленський має бути президентом лише один термін.

Після суперечок зі "Слугою народу" 7 жовтня Верховна Рада 284 голосами відправила Разумкова у відставку.

8 листопада оголосив про створення об'єднання "Розумна політика", до якого увійшли 25 депутатів, зокрема, 19 його прихильників зі "Слуги народу".

Автор фото, УНІАН

Це опитування свідчить, що Разумков має один з найменших рівнів недовіри серед провідних українських політиків, та найбільший - довіри. 35% йому довіряють, 51% не довіряють. Президенту Зеленському зараз довіряють 28%, а 66% не довіряють.

Лідирує в рейтингу недовіри один з керманичів ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Віктор Медведчук - 82% не довіряють і 11% довіряють

Юлія Тимошенко - 77% та 17% відповідно

Арсен Аваков - 76% та 12,5%

Петро Порошенко - 76% та 19%

Ілля Кива - 74% та 5%

Денис Шмигаль - 73% та 11,5%

Юрій Бойко - 72,5% та 19%

Андрій Єрмак - 70% та 8,5%

Володимир Гройсман - 67% та 23%

Віталій Кличко - 66% та 26%

Володимир Зеленський - 66% та 28%

Сергій Притула - 60% та 24%

Ігор Смешко - 51,5% та 27%

Дмитро Разумков - 51% та 31%