У Німеччині сформують уряд без партії Меркель. МЗС очолить прихильниця України

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Соціал-демократ Олаф Шольц (у центрі) стане новим канцлером Німеччини. "Зеленій" Аннелені Бербок пророкують посаду міністра закордонних справ, лідеру вільних демократів Крістіану Лінднеру - місце міністра фінансів

Три німецькі партії - соціал-демократи, зелені та вільні демократи - домовилися про формування нового уряду Німеччини на чолі з лідером соціал-демократів Олафом Шольцом. Про це оголосили в середу вдень у Берліні лідери всіх трьох політичних сил.

"Коаліцію "Світлофор" створено. Соціал-демократи, зелені та вільні демократи затвердили коаліційну угоду і, відповідно, домовилися про створення коаліційного уряду. Тепер ми винесемо цю угоду на голосування в наших партіях і всіма силами домагатимемося, щоб наші партії затвердили її в найближчі десять днів", - оголосив Олаф Шольц на пресконференції у Берліні.

"Світлофором" цю коаліцію називають за кольорами символіки трьох партій - в соціал-демократів червоний, в лібералів з Вільної демократичної партії - жовтий, в зелених колір відповідає назві партії.

На вересневих виборах до Бундестагу соціал-демократи Шольца посіли перше місце, а у сумі ці три партії набрали впевнену більшість.

Канцлерка Ангела Меркель, яка очолювала уряд Німеччини 16 років - чотири виборчі цикли, задовго до виборів оголосила, що не братиме участі в них і піде на пенсію. Її партія, Християнсько-демократичний союз, посіла на виборах друге місце і йде в опозицію.

Меркель та її уряд залишалися на своїх посадах усі ці два місяці, під час яких тривали коаліційні переговори. Новий уряд планують офіційно сформувати на другому тижні грудня.

До цього часу коаліційну угоду, тобто програму нового уряду, ще мають схвалити всі три партії коаліції. Зелені мають намір винести її на обговорення усіх членів партії, а соціал-демократи та вільні демократи запланували партійні конференції на вихідні 4-5 грудня.

Формування в Німеччині коаліції з трьох партій знаменує остаточне завершення епохи, яка тривала десятки років, і під час якої країною правили двопартійні коаліції - ХДС/ХСС та Вільної демократичної партії, соціал-демократів та зелених або "великі коаліції" на чолі з Меркель, створені ХДС/ХСС та СДПН.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Якщо все піде за планом, Олаф Шольц змінить Ангелу Меркель на посаді канцлера на початку грудня

Тепер німецькі та європейські оглядачі ставлять питання, на яке поки що ні в кого немає відповіді: наскільки стабільним і дієздатним буде уряд, який складається з лівоцентристів (соціал-демократів), лівих лібералів (зелених) та правих лібералів (вільних демократів)?

Від політики Німеччини певною мірою залежить і політика всього Євросоюзу.

Якою буде політика щодо України, Росії та Білорусі

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Посаду міністра закордонних справ за всіма прогнозами обійме співголова зелених Анналена Бербок, а зелені дуже непривітні до Росії. На те вони мають дві причини.

По-перше, вони - за принципову зовнішню політику, засновану на західних цінностях та захисті прав людини та громадянських свобод. А по-друге, вони проти викопних видів палива, рішуче виступали за зупинку будівництва другої гілки російського газопроводу "Північний потік" і домоглися включення до коаліційного договору пункту про згортання газової енергетики в Німеччині до 2040 року (а вугільної - до 2030 року).

Отримання посади МЗС Анналеною Бербок є сприятливим для України, адже зелені - єдина партія, яка у своїй програмі відкрито виступає за перспективу членства в ЄС для України, Грузії та Молдови.

Окрім того, до складу уряду увійде інший лідер зелених Роберт Хабек, який в серпні 2021 року пропонував надати Україні летальну зброю, за що його піддали критиці інші політики. Йому пророкують або посаду міністра захисту довкілля, або міністра економіки та довкілля.

Втім, чи зміниться політика щодо України залежить від бажання партнерів зелених по коаліції.

От, що пишуть про Україну три партії в коаліційній угоді, текст якої опублікувало видання Spiegel:

"Ми продовжуватимемо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету. Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції в сферах відновлюваної енергії, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2", - йдеться в ній.

Прямої обіцянки членства в ЄС для України у цьому документі немає.

"Ми працюємо разом з ЄС та його державами-членами для подальшого розвитку Східного партнерства. Такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть приєднатися до ЄС, повинні мати можливість наблизитися за допомогою послідовних реформ на основі верховенства права та ринкової економіки", - йдеться в коаліційній угоді.

Від Росії нова коаліція вимагає припинення дестабілізації України.

"Ми вимагаємо негайно припинити спроби дестабілізації проти України, насильство на сході України та незаконну анексію Криму. Шлях до мирного вирішення конфлікту на сході України та зняття пов'язаних з цим санкцій залежить від повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться в документі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Найбільші симпатики України в німецькій політиці Анналена Бербок та Роберт Хабек увійдуть до складу уряду

Натомість у коаліційній угоді Москві пропонують співпрацю у сфері виробництва водню, в галузях охорони здоров'я та охорони довкілля, а також розглядають можливість надання безвізу для російської молоді віком до 25 років. Водночас хочуть припинення обмеження прав і свобод людини у Росії.

Все це підкріплюється запевненнями в тому, що Росію сприймають як важливого гравця, хочуть мати з нею міцні та стабільні відносини, але на основі "принципів міжнародного права, прав людини та європейського мирного порядку".

Соціал-демократи раніше вважалися більш доброзичливою до Москви партією, ніж ХДС, але через дії Москви останніми роками німецьким політикам взагалі стало складніше виступати за дружбу або "бізнес як завжди" з Росією.

Без п'яти хвилин канцлер Олаф Шольц поводиться зовсім інакше, ніж його колишній шеф у партії Герхард Шредер, який на початку століття називав Росію повноцінною демократією, а потім з посади канцлера перейшов на зарплатню у "Газпром".

Шольц взагалі, як і лідери інших провідних партій, під час передвиборної кампанії і після неї досить мало говорив про зовнішню політику, а якщо й говорив, то декларував приблизно те саме, що й досі робила Меркель. Його головна теза: Німеччина має вести узгоджену, спільну з усім Євросоюзом зовнішню політику.

Все ж серйозних змін у політиці щодо Росії німецькі оглядачі від нового уряду не чекають.

Щодо Білорусі три партії в коаліційній угоді підтримують білоруську опозицію та ідею проведення нових виборів у країні.

"Ми стоїмо на боці людей у ​​Білорусі та підтримуємо їхнє бажання нових виборів, демократії, свободи та верховенства права та вимагаємо беззастережного звільнення всіх політичних в'язнів. Втручання Росії на користь Лукашенка є неприпустимим. Ми будемо підтримувати демократичну опозицію в Білорусі подальшими пропозиціями", - йдеться в документі.

Якщо Лукашенко не змінить курс, йому погрожують новими санкціями.

Які зміни чекають на Німеччину?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Як співпрацюватимуть в уряді зелені Анналени Бербок, які вимагають радикальних і витратних реформ, і вільні демократи Крістіана Лінднера (маска зліва), які виступають за сувору фінансову політику, - велике питання.

Склад уряду остаточно визначиться, швидше за все, лише у грудні.

Як новий уряд планує змінити Німеччину?

Скорочення викидів

Один із головних пунктів програми нового уряду - боротьба зі зміною клімату: він планує взяти курс на закриття вугільних електростанцій до 2030 року (саме цей уряд працюватиме до 2025 року) та відмову від бензинових та дизельних автомобілів.

Окрім знищення вугільної енергетики, в рамках боротьби за клімат нова коаліція хоче до 2030 року довести частку відновлюваних джерел в енергетиці Німеччини до 80%, довести кількість електромобілів на дорогах країни того ж року до 15 млн, а також на чверть збільшити об'єм вантажних перевезень залізницею, скоротивши менш екологічні перевезення вантажівками і літаками.

Спрощення отримання громадянства

Майбутній уряд Німеччини збирається також спростити процедуру отримання громадянства, скоротити ценз проживання до 5 років та дозволити подвійне громадянство.

"Це величезна новина для тисяч етнічних турків Німеччини, багато з яких лишаються іноземцями, хоча прожили в Німеччині десятки років", - пояснює Deutsche Welle.

Підвищення мінімалки та часткова легалізація марихуани

Однією з головних обіцянок Олафа Шольца було підвищення мінімальної погодинної оплати праці до 12,5 євро. Партнери по коаліції домовилися підвищити її до 12 євро.

Окрім того, новий уряд збирається з певними обмеженнями легалізувати продаж маріхуани.