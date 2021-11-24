Спецоперація на кордоні України, права ЛГБТ у Польщі і космічний камікадзе. Теленовини ВВС

18 хвилин(и) тому

У випуску 24 листопада:

На кордоні з Білоруссю почалася спецоперація з армією та Нацгвардією. Її мета - захистити український кордон і не допустити міграційної кризи.

Розслідування ВВС викрило підпільний ринок небезпечних речовин у Великій Британії, постачальником яких стала Східна Європа, зокрема й Україна.

Варшава йде не поступки Брюсселю. У Польщі одна за одною закриваються так звані "зони, вільні від ЛГБТ".

І майже як блокбастер з 90-х… Американці намагаються змінити траєкторію великого астероїда. Навіщо НАСА запустила космічного "камікадзе"?

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