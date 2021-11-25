Скандал з днем народження Єрмака, Карпатами і вертольотами. Що кажуть у Зеленського

40 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, І Андрій Єрмак (зліва), і президент Зеленський заперечили факти, викладені журналістами УП

В офісі президента Зеленського заперечили "4-денне святкування з феєрверками, концертами, макетами" дня народження очільника офісу Андрія Єрмака у державній резиденції "Синегора" в Карпатах.

Розслідування про святкування дня народження Єрмака раніше опублікувала "Українська правда".

У ньому зокрема ішлося, що президент і його офіс буцімто поїхали на державну дачу й використовували гелікоптери ДСНС, аби доставити людей до резиденції в Карпатах.

На цей скандал вже відреагував офіс Зеленського, сам Андрій Єрмак вночі теж прокоментував розслідування, заперечивши викладені в ньому факти.

Хоча чіткої відповіді, чи був він у Карпатах у вихідні, у двох поясненнях журналісти не почули.

Про що йдеться у розслідуванні?

Розслідування "Української правди", оприлюднене напередодні, набуло широкого розголосу.

За твердженням журналістів, президент Зеленський літав у гори на дачу на чотири дні.

Там, 21 листопада, коли в Україні відзначали день Гідності та Свободи, голова його офісу Єрмак буцімто відсвяткував своє 50-річчя. Святкування пройшло у державній резиденції в селищі Гута на Івано-Франківщині.

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, 21 листопада Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня гідності в Києві

Серед гостей на святі, за даними джерел журналістів, були заступник керівника офісу Олег Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Для транспортування гостей, згідно з розслідуванням, задіяли гелікоптери ДСНС.

За інформацією джерел видання, Зеленський і Єрмак залишили Банкову у п'ятницю вдень "ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати".

Згідно з даними публічних онлайн радарів, президентський борт із Києва не вилітав, зазначають журналісти.

Натомість вони встановили, що у п'ятницю з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, "який має стосунок до групи "Приват" Ігоря Коломойського". Чи був Зеленський або Єрмак на його борту ані підтвердити, ані спростувати журналістам не вдалося.

Згодом 21 листопада, у день народження Єрмака, близько 10 ранку Зеленський і Єрмак, "які були на Івано-Франківщині, з'являються на Інститутській у Києві, о 12 президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську".

Гелікоптер ДСНС сів в аеропорту Бориспіль майже о четвертій годині дня 22 листопада. Таким чином, роблять висновок журналісти УП, президент і керівник його офісу могли дістатися на роботу на Банкову близько п'ятої години вечора.

"А це означає що Зеленський під час такої гострої внутрішньої і зовнішньої ситуації літав у гори на дачу на чотири дні", - зазначає видання.

Що відповіли в офісі президента

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На розслідування ввечері того ж дня відреагував офіс президента.

"Офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності", - наголосили там.

Та зазначили, що користування державною резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, "відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників".

Пересування президента офіс прокоментував так: у п'ятницю він працював у Києві на Банковій, ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті, у неділю був у Києві на урочистих заходах і в понеділок також перебував на робочому місці.

"Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві - з батьками, у вівторок його привітали колеги в офісі президента", - додав офіс президента.

Про те, де перебував президент в суботу 20 листопада, у повідомленні не йдеться.

Водночас в офісі підтвердили, що в карпатській резиденції був присутній міністр Чернишов. Однак він, кажуть там, прибув на авто з Рівного.

Президент і співробітники офісу відвідали резиденцію в рамках підготовки до Дня працівників дипломатичної служби України в грудні, додали в офісі.

Що каже сам Єрмак

Невдовзі після офісу президента на розслідування відреагував і сам Андрій Єрмак.

Він заявив, що свій ювілей цього року "ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків".

"У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в офісі президента", - розповів він.

"Дивно, що журналісти не поцікавились реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною", - дорікнув він.

Як і офіс перед тим, він теж заявив, що жодного чотириденного святкування не було, і що ніхто не використовував жодних приватних чи державних літаків.

"Гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою".

Присутність у Карпатах свого заступника Олега Татарова Єрмак заперечив.

Хоча чіткої відповіді, де він був на вихідних і чи був у Карпатах, керівник ОП не дав.

Загалом його заява повторює факти, викладені перед тим офісом президента.

Пан Єрмак наполягає, що його реакцію журналісти попросили тільки у день публікації.