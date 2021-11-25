Байден розповів про жах Голодомору. Що про трагедію казали Трамп, Обама і Буш

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Президент США Джо Байден зробив заяву до річниці вшанування жертв Голодомору в Україні, яку цього року відзначатимуть 27 листопада.

Про Голодомор згадували й інші президенти США, зокрема Дональд Трамп, Барак Обама та Джордж Буш.

Ми зібрали найпоказовіші цитати з їхніх заяв.

Пам'ять про Голодомор в Україні почали активно відновлювати за президента Віктора Ющенка 2005 року. Тоді ж Україна офіційно визнала ту трагедію геноцидом.

"Трагедія, до якої призвів брутальний режим Сталіна"

Автор фото, Reuters

Заява Джо Байдена, датована 24 листопада, приурочена до річниці великого голоду в Україні 1932-33 років і має на меті підтвердити відданість США народу України та "непохитну підтримку її суверенітету та територіальної цілісності".

Вона з'явилася на фоні дедалі більшого занепокоєння у США щодо концентрації російських військ на кордоні з Україною та попереджень про те, що Росія, можливо, планує наступ.

Джо Байден наголосив на ролі комуністичного режиму СРСР та Сталіна в організації Голодомору.

"Чоловіки, жінки та діти, які втратили життя під час цього голоду, стали жертвами жорстокої політики та цілеспрямованих дій режиму Йосипа Сталіна", - йдеться в заяві.

"Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух і стійкість, і зрештою створив вільне та демократичне суспільство", - наголосив Байден.

Що про Голодомор говорив Трамп

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Попередній президент США Дональд Трамп згадував Голодомор 2018 року в своєму зверненні з нагоди національного дня жертв комунізму 7 листопада.

"Від часу більшовицької революції 1917 року в Росії ми стали свідками наслідків тиранічної комуністичної ідеології - страждань, репресій та смертей", - йшлося в його заяві.

"Цих жахів зазнали українці, яких свідомо знищили в Голодоморі, росіяни в час Великого терору, камбоджійці, вбиті в місцях масових страт, берлінці, застрелені, коли намагалися втекти до свободи", - наголосив Трамп.

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Усі ці жертви, за його словами, свідчать про "беззаперечний факт: комунізм і прагнення до нього завжди будуть руйнівними щодо людського духу і процвітання людства".

7 листопада, день більшовицького перевороту в Росії в 1917 році, є меморіальною датою у США - Національним днем жертв комунізму.

Обама: "Тиранія й екстремізм"

Автор фото, ВВС

Велику увагу темі українського Голодомору Барак Обама приділив у своєму зверненні в листопаді 2009 року.

Він зокрема наголосив на тому, що Україна була колись житницею Європи, і українці могли б себе прогодувати самі й зберегти мільйони життів, якби їм дали це зробити.

Натомість український народ постраждав від конфіскації врожаю й господарств.

"Ми сподіваємося, що спогади про Голодомор допоможуть запобігати таким трагедіям у майбутньому", - йшлося у заяві Обами.

"Спогади про жертви голодоморів дають можливість задуматися над станом тих, хто постраждав в результаті тиранії й екстремізму в усьому світі", - додав Обама.

Джордж Буш-молодший: "Це злочин проти людства"

Автор фото, УНІАН

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Джордж Буш особисто вшановував жертв Голодомору в Україні під час візиту до Києва у квітні 2008 року.

Буш та тодішній президент України Віктор Ющенко і їхні дружини поклали квіти до пам'ятного знака жертвам Голодоморів у Києві на Михайлівській площі.

А згодом того ж року, до річниці Голодоморів, Буш написав листа Ющенку, назвавши цю трагедію злочином проти людства.

"Я приєднуюсь до моїх американських співвітчизників у поминанні цього злочину проти людства, - зазначив Буш. - Сполучені Штати пишаються тим, що можуть називати Україну своїм другом, і ми продовжимо підтримувати солідарність із її народом".

На той час каденція Буша добігала кінця. У листопаді американці обрали Обаму новим президентом, і він заступив на посаду у січні 2009-го.

За підрахунками істориків, від Голодомору 1932-33 років в Україні померли щонайменше 3,9 мільйона людей. За іншими підрахунками - близько семи мільйонів.

Геноцидом українців його визнали 16 держав: США, Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Угорщина, Португалія, а також Ватикан як окрема держава.

Росія заперечує, що Голодомор був цілеспрямованим геноцидом.

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