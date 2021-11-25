Український кіт став зіркою світових соцмереж. Його перепостила навіть Брітні Спірс

1 година тому

Автор фото, loveyoustepan

Інстаграмні фотографії харківського кота Степана набирають популярності не тільки серед українців, але й серед користувачів соцмереж в усьому світі.

Особливо до душі блогерам припав знімок, на якому Степан по-хазяйськи сидить поруч із бокалом з вином.

Від його імені харків'янка Анна веде сторінку в інстаграмі, де й викладає фотографії свого улюбленця в різних позах.

Нещодавно Степана помітила співачка Брітні Спірс, виклавши на своїй сторінці його знамениту фотографію.

Популярність кота злетіла до небес.

Пост співачки вподобали понад мільйон користувачів, лишивши більше ніж дев'ять тисяч лайків.

"Якщо від мене час від часу не буде нічого чутно, зможете мене десь зловити із цим котом!" - так підписала Брітні публікацію, присвячену зйомці фільму The Idol.

Вона - не перша зірка, що звернула увагу на Степана.

Раніше, до прикладу, схожу публікацію зробила у себе в інстаграмі акторка та модель Діана Крюгер.

Крім того, харківського кота розмістив на своїй сторінці і популярний англомовний паблік brokencattos, де його вподобали 44 тисячі разів.

"В шоці"

Господарка Степана Анна розповіла, як відреагувала на публікацію Брітні Спірс.

"В шоці вже добу. Якась така гордість, не знаю... Я на неї підписана. Вона вранці виклала цей пост. Я відкрила інстаграм і одразу - вона і фото наше", - сказала Анна Суспільному.

Після публікації співачки, каже вона, за добу на Степана підписалися 13-15 тисяч людей з усього світу, а до неї в приват почали надходити тисячі повідомлень різними мовами.

Серед найпопулярніших коментарів: "Скільки ви заплатили Брітні?" - розповідає Анна.

Окрім інстаграм-сторінки, у Степана є і ТікТок. Там є відеоролики з котом, зокрема і під музику Брітні Спірс.

Для українських користувачів поява Степана в інстаграмі Брітні стала приводом для жартів.

"Нічого надзвичайного - просто Брітні постить у своїй інсті українського кота Степана", - такий допис поширило у фейсбуку Телебачення Торонто.

"Звільнилась від опіки батька - переписала хату на кота!" - пожартував під цим дописом один з користувачів.

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