Невідомий жартівник "одягнув" Кембридж в капелюхи Санта-Клауса

51 хвилин(и) тому

Автор фото, MARTIN BOND

Здається, Санта Клаус "відвідав" Кембриджський університет - про це свідчать докази, які він залишив після себе.

Невідомий жартівник одягнув кілька фігур на будівлі Коледжу Святого Іоанна в університеті у червоні капелюхи Санти.

Їх зафіксував фотограф Мартін Бонд, зацікавившись, як вони туди потрапили.

Мартін припустив, що тому, хто одягнув капелюхи на статуї, довелося залізти по стіні будівлі.

"Сторож сказав мені, що ніхто не брав ключі, тобто вони не могли потрапити туди зсередини будівлі, а отже - це зробили зовні", - сказав він.

Автор фото, Martin Bond

Будівлю висотою понад 50 метрів побудували в середині ХІХ століття.

Автор фото, Martin Bond Підпис до фото, Кембриджський університет — один з найстаріших та найвідоміших університетів у світі