На в'їзді в Харків вантажівка розчавила таксі з трьома людьми. Подробиці трагедії

1 година тому

Автор фото, Національна поліція

На в'їзді у Харків увечері в четвер зіштовхнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. Одна з вантажівок розчавила таксі, де перебували троє людей.

Всі вони - 49-річний водій та двоє пасажирів - 49-річна жінка та трирічна дівчинка - загинули на місці, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Ще кілька водіїв та пасажирів автівок отримали травми.

"Попередньо встановлено, що водій MAN (однієї з вантажівок. - Ред.) керував транспортним засобом у стані сп'яніння. Його затримано", - повідомляє поліція.

41-річному затриманому готують повідомлення про підозру.

Відкрита кримінальна справа за статтею, яка передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 5 до 10 років.

Поліція опублікувала відео з місця аварії.

Трагедія сталася приблизно о 17:30 на перехресті кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе.

Автор фото, Національна поліція

Автор фото, Національна поліція

У поліції повідомляють, що спочатку автомобіль Chevrolet Nubira їхав до Харкова з боку міста Вовчанськ, перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора, а автомобіль MAN з напівпричепом, в якому був вантаж, перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

"Після зіткнення транспортних засобів автомобіль MAN з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan", - розповідають у поліції.

Троє людей, які перебували у таксі, загинули.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напівпричеп розчавив таксі

Автор фото, Національна поліція

Також причеп задів та пошкодив легковий автомобіль Suzuki СХ-4 та іншу вантажівку MAN.

"Водії Chevrolet і Suzuki з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Також травми отримав 51-річний пасажир Chevrolet. Йому надали медичну допомогу на місці", - повідомили у поліції.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Водії та пасажир інших двох легкових автомобілів зазнали травм

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