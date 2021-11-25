Російські хакери, яких розшукує Захід

42 хвилин(и) тому

Після безпрецедентних років разючих кібернападів хакерів намагаються упіймати по всьому світу.

Кіберугруповання арештовують в різних країнах. Однак є одне місце, де арештів не відбувається, - Росія. Там ігнорують звинувачення в тому, що країна стає прихистком для найгірших кіберзлочинців.

Кореспондент ВВС Джо Тайді поїхав до Москви, щоби спробувати знайти найбільш розшукуваних хакерів, які живуть наче мільйонери і яких навряд чи арештують.