ЄС змінює правила для ковід-сертифікатів. Українців не пустять без бустерної дози?

1 година тому

Автор фото, Reuters

ЄС хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів до дев'яти місяців і запровадити для цих сертифікатів обов'язкову бустерну дозу.

Про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія рекомендує замість ковід-сертифікату на один рік зробити сертифікат на 9 місяців. При цьому термін буде відраховуватися від другої дози.

До закінчення 9-місячного терміну необхідно зробити додаткову (бустерну) дозу вакцини. Це правило буде стосуватись і сертифікатів українців, які визнані в ЄС.

Дідьє Рейндерс, комісар з питань юстиції, пояснив, що цей термін розраховувався на основі рекомендацій Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.

Вчені вважають, що вакцинація захищає протягом шести місяців, після чого захист слабшає, і ще 3 місяці надається, щоб люди зробили бустерну дозу.

Пан Рейндерс, заявив, що їхня головна мета - узгодити стандартний термін дії сертифікатів про вакцинацію і уникнути різних підходів щодо цього у ЄС.

Зараз країни ЄС, наприклад, мають різний підхід до введення бустерної дози.

У Єврокомісії пропонують, щоб людина, яка має дійсний ковід-сертифікат, визнаний ЄС, не здавала тести чи проходила карантин.

Від людей, які не мають цифрового сертифіката про Covid-19, можуть вимагати тест до або після прибуття.

Нові правила ще має затвердити Рада ЄС. Якщо це станеться, то нові сертифікати на 9 місяців почнуть діяти з 10 січня і тоді невакциновані громадяни третіх країн не зможуть потрапити до ЄС з 1 березня.

А що Україна?

Українські електронні ковід-сертифікати визнані і приймаються у всіх країнах ЄС.

Автор фото, Reuters

В Україні такі ковід-сертифікати видають на рік у додатку Дія. При цьому влада ще не прийняла рішення про третю дозу чи ревакцинацію.

Наразі бустерна доза в Україні дозволена лише людям, які мають ослаблений імунітет.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, про додаткові дози щеплень не йдеться, поки в Україні не вакцинують 50% населення.

"Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

В Україні від ковіду щеплено 10,4 млн людей. Це близько 25% населення.

За попередніми даними, у першої хвилі вакцинованих українців 9-місячний строк дії сертифікатів почне спливати у березні 2022 року.