ЄС змінює правила для ковід-сертифікатів. Українців не пустять без бустерної дози?
ЄС хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів до дев'яти місяців і запровадити для цих сертифікатів обов'язкову бустерну дозу.
Про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.
Єврокомісія рекомендує замість ковід-сертифікату на один рік зробити сертифікат на 9 місяців. При цьому термін буде відраховуватися від другої дози.
До закінчення 9-місячного терміну необхідно зробити додаткову (бустерну) дозу вакцини. Це правило буде стосуватись і сертифікатів українців, які визнані в ЄС.
Дідьє Рейндерс, комісар з питань юстиції, пояснив, що цей термін розраховувався на основі рекомендацій Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.
Вчені вважають, що вакцинація захищає протягом шести місяців, після чого захист слабшає, і ще 3 місяці надається, щоб люди зробили бустерну дозу.
Пан Рейндерс, заявив, що їхня головна мета - узгодити стандартний термін дії сертифікатів про вакцинацію і уникнути різних підходів щодо цього у ЄС.
Зараз країни ЄС, наприклад, мають різний підхід до введення бустерної дози.
У Єврокомісії пропонують, щоб людина, яка має дійсний ковід-сертифікат, визнаний ЄС, не здавала тести чи проходила карантин.
Від людей, які не мають цифрового сертифіката про Covid-19, можуть вимагати тест до або після прибуття.
Нові правила ще має затвердити Рада ЄС. Якщо це станеться, то нові сертифікати на 9 місяців почнуть діяти з 10 січня і тоді невакциновані громадяни третіх країн не зможуть потрапити до ЄС з 1 березня.
А що Україна?
Українські електронні ковід-сертифікати визнані і приймаються у всіх країнах ЄС.
В Україні такі ковід-сертифікати видають на рік у додатку Дія. При цьому влада ще не прийняла рішення про третю дозу чи ревакцинацію.
Наразі бустерна доза в Україні дозволена лише людям, які мають ослаблений імунітет.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, про додаткові дози щеплень не йдеться, поки в Україні не вакцинують 50% населення.
"Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.
В Україні від ковіду щеплено 10,4 млн людей. Це близько 25% населення.
За попередніми даними, у першої хвилі вакцинованих українців 9-місячний строк дії сертифікатів почне спливати у березні 2022 року.