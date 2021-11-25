Чоловіку вперше пересадять око, створене на 3D-принтері

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Moorfields Eye Hospital

Стів Варз із Лондона стане першою людиною, якій пересадять око за допомогою 3D-принтера. Йому зроблять операцію у спеціалізованій клініці Мурфілдс у Великій Британії.

Лікарі сподіваються, що таке око буде більш реалістичним за традиційні акрилові протези.

І це має удвічі скоротити час, необхідний пацієнту для підготовки до встановлення протезів - із шести тижнів до трьох.

"Мені потрібен був протез із 20 років, я завжди соромився цього", - каже Стів, якому зараз за 40.

"Виглядає фантастично"

"Коли я виходжу з дому, то завжди кидаю погляд на себе в дзеркалі, - розповідає пацієнт. - І мені не подобалось те, що я бачив".

"Це нове око виглядає фантастичним і той факт, що його виготовили за допомогою цифрової 3D-технології, з часом робитиме його все кращим і кращим", - каже Стів.

Під час традиційного протезування пацієнт повинен пройти через двогодинну сесію для формування зліпка очної ямки, перш ніж протез встановлять та "підфарбують", щоб він виглядав як справжнє око.

У лікарні Мурфілдс заявляють, що 3D-технологія має допомогти скоротити час виготовлення протезу до двох-трьох тижнів, при цьому перший візит до офтальмолога триватиме лише пів години.

Підпис до фото, Спеціалізована клініка Мурфілдс

Професор та офтальмолог-консультант із Мурфілдсу Мандіп Сагу каже, що персонал клініки схвильований потенціалом нового цифрового протеза.

"Ми сподіваємось, що майбутні клінічні випробування нададуть нам переконливі докази цінності цієї нової технології та покажуть, наскільки вона корисна для пацієнтів, - розповів професор. - І це також, очевидно, допоможе скоротити черги на такі операції".