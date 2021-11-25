В Індії пом'якшили термін чоловікові, який мав оральний секс із хлопчиком

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хлопчики в Індії стають жертвами сексуального насилля так само часто, як дівчатка

Суддя в індійському штаті Уттар-Прадеш скоротив тюремний термін чоловікові, який схилив 10-річного хлопчика до орального сексу.

Суд першої інстанції дав насильнику 10 років в'язниці, однак апеляційний суд вирішив, що насилля було не таким серйозним і скоротив термін до 7 років.

Це рішення викликало хвилю обурення в Індії.

Злочин трапився ще у 2016 році, коли чоловік зайшов у дім своїх знайомих, взяв там дитину та завів його у місцевий храм, де все і сталось. Насильник дав хлопчикові 20 рупій (27 центів), щоб той нікому не розповідав, а також пригрозив наслідками, якщо дитина не буде мовчати.

Відтак суд у серпні 2018 року визнав чоловіка винним у "проникаючому сексуальному насиллі при обтяжувальних обставинах" та присудив йому 10 років в'язниці.

Однак апеляція на минулому тижні вирішила, що обтяжувальних обставин насправді немає, і скоротила термін до 7 років.

Юристи розкритикували рішення. У місцевому законі про захист дітей від сексуального насилля написано, що будь-яке насилля щодо дитини, якій менше як 12 років, саме по собі є обтяжувальною обставиною.

Багато людей пригадують рішення Верховного суду Індії, де минулого тижня скасували вердикт суду Мумбаї, де пом'якшили покарання для насильника на основі того, що між ним і жертвою "не було шкірного контакту".

Верховний суд зазначив, що судді мали зважати на сам факт сексуального насилля, а не на його деталі.

Люди обурені

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Правозахисники в Індії називають сексуальне насилля невидимою епідемією

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Рішення суду щодо насильника обурює не лише спеціалістів, а й місцевих людей.

"Неможливо уявити", "Ніяке покарання не зможе допомогти хлопчику забути цю травму", "Що не так з суддею?" - так реагували на рішення користувачі твіттеру.

Депутатка індійського парламенту Махуа Моітра також розгнівана.

"Судді, прокиньтесь! Закон покликаний рятувати дітей від найбільш мерзенних злочинів. Не дискредитуйте його", - заявила вона.

Індія утримує сумний рекорд із кількості дітей, що стали жертвами сексуального насилля. Лише минулого року Національне бюро реєстрацій злочинів зареєструвало 43 тисячі порушень закону про захист дітей від сексуального насилля. Нова справа кожні 12 хвилин у середньому.

Дослідження, проведене у 2007 році міністерством зі справ жінок та дітей, показало, що понад 53% із майже 12,3 тисячі опитаних дітей хоча б раз повідомляли про випадки сексуального насилля.

Поліція стверджує, що в більш ніж 90% випадках жертви були знайомі з насильниками, ось як у випадку з 10-річним хлопчиком.

Дослідження також показало, що попри поширену думку про те, що жертвами стають дівчатка, більш ніж половина опитаних, які визнали себе жертвами, були хлопчики.

"Це епідемія, яку не чути і не видно"

Правозахисниця Ануджа Гупта, яка останні 25 років займається проблемою сексуального насилля над дітьми, говорить, що ці офіційні дані не показують реальних масштабів проблеми, оскільки про більшість випадків навіть не повідомляється.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сексуальне насилля над дітьми - це величезна проблема в Індії

"Сексуальне насилля над дітьми - це епідемія, яку не чути та не видно. Воно повсюди. Але присутня стигма та загальне небажання говорити на цю тему, оскільки більшість насильників - це близькі чи рідні. Люди, серед яких і жертви, говорять, що вони будуть розбиратись з цим всередині сім'ї, а тому на один випадок, що дійшов до суду, припадають сотні, що замовчуються", - каже правозахисниця.

Ануджа Гупта сама пережила сексуальне насилля в дитинстві та бачить, що ситуація з роками не змінюється. "Те, що трапилось зі мною, відбувається зараз із сучасними підлітками", - каже вона.

За її словами, закон та система кримінального правосуддя - це боротьба з наслідками, а працювати треба з причинами у суспільстві.

"З епідемією насилля треба боротися, як з будь-якою іншою епідемією. У боротьбу повинні включатись усі - уряд, суспільство і сім'я. Уряд повинен поширювати інформацію, розвіювати міфи та боротись з упередженнями людей", - переконана правозахисниця.

Однак спочатку саму проблему та її масштаби необхідно визнати.

"Ми заперечуємо проблему індивідуально та колективно. Нам треба почати про це говорити. А інтереси тих, хто пережив насилля, повинні стояти в центрі всього, що ми робимо", - говорить Гупта.