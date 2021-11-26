Зеленський про Вагнергейт: Єрмак не переносив операцію, а я - не схвалював

29 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, В офісі президента наголошують, що Андрій Єрмак не займався питаннями "вагнерівців", а з Росією вів переговори лише про Донбас

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів про спецоперацію українських спецслужб із затримання 33 бійців російської ПВК "Вагнер".

Він заявив, що не затверджував операцію, а Андрій Єрмак її не переносив.

Також президент гостро розкритикував колишнього голову розвідки Василя Бурбу, який організовував операцію. Він назвав його нечесною людиною, як хотіла посварити Україну зі США та Туреччиною на догоду Петру Порошенку.

Окремо Зеленський сказав, що Бурба працював проти Майдану в 2014 році, а також хотів викрасти формулу вакцини від коронавірусу.

Президент дає пресконференцію у незвичному форматі. На подію запросили 32 видання, акредитації не відкривали.

Бурба, вакцини, Єрмак і Порошенко

"Ніхто не може акцептувати без мене чи міністра оборони", - сказав Зеленський про подібні операції.

Зеленський також повідомив, що Бурба жив неподалік від нього на дачі і відремонтував її за 11 мільйонів.

Автор фото, Офіс президент

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"Він бізнесмен. Всім відомо, що займався бізнесом - отримував інформацію та заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Всі розвідники про це знали. І великі бізнесмени знають, я також. Може бути - це чутки, а може - і ні", - заявив президент.

"Ніхто ніколи не доповідав. Була інформація, що є вагнерівці, загальні речі були. Але коли сідали розвідники всі, цієї інформації не було", - додав президент.

Зеленський розповів про це досить нерозбірливо і перестрибував з однієї теми на іншу.

В якийсь момент він почав говорити про спробу Бурби викрасти вакцини.

"Бурба вирішив зберегти своє місце, знав, що хочу, щоб його звільнили. Тоді перший крок від нього - він приніс якусь інформацію, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду, що є формула вакцини. Він сказав мені і назвав країну", - вів далі президент.

Зеленський сказав, що Бурба запропонував передати інформацію про вакцину Росії чи Китаю.

"Це була операція Бурби, впевнений, що від товаріща Петі", - натякнув Зеленський, що за ініціативами стоїть Петро Порошенко.

Президент передав формулу вакцини медикам, а вони сказали, що там "нуль".

"Я зробив висновки. Це все Петро Олексійович, бо хотів розколу у стосунках США", - наполягає Зеленський.

"Він авантюрист та аферист", - сказав ще Зеленський про Бурбу.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Василь Бурба

Зрештою Зеленський повернувся до суті операції "вагнерівців".

Президент нібито запитав у Бурби, чи має керівник Туреччини Реджеп Ердоган знати про операцію щодо літака "Турецьких авіаліній". І Бурба нібито сказав - "ні".

У відповідь Зеленський сказав Бурбі, що Україну "втягують". І якщо там буде 120-130 громадян Туреччини, чи є можливість, що бойовики захопили б його?

І Бурба нібито сказав, що є. Також Бурба начебто припустив, що можуть бути загиблі на борту.

"Я сказав, що це не наша операція, вона не прорахована детально", - додав Зеленський.

Президент остерігався зіпсувати стосунки з Ердоганом, який допомагає Україні.

"Після цього я більше не хотів зустрічатись з цією людиною, який не є розвідником нашої держави", - заявив президент.

На закид, що Андрій Єрмак міг перенести операцію, Зеленський відповів негативно.

"Що, секретар йому щось сказав? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? В нього немає повноважень. Тільки міністр оборони і президент", - наполягає Зеленський.

Врешті Зеленський резюмував, що йому було соромно "за таку розвідку".

Пізніше Володимир Зеленський відповідав на питання журналіста Юрія Бутусова, який перший в Україні почав говорити про операцію щодо "вагнерівців". Президент звинуватив журналіста, що той "злив інформацію".

На це Бутусов звинуватив президента у брехні.

"Керівництво державою під час війни - це не "Квартал", - відповів йому Бутусов у суперечці на підвищених тонах.

Вагнергейт і Bellingcat

Скандал щодо "Вагнергейту" вибухнув з новою силою. 17 листопада група розслідувачів Bellingcat оприлюднила свою версію подій, які відбулись влітку 2020 року і призвели до одного з найгучніших політичних скандалів часів президентства Зеленського.

В Україні протягом останнього року звучали різноманітні версії операції із захоплення "вагнерівців", проте і влада, і опозиція чекали саме на розслідування Bellingcat, яке мало дати відповідь щодо винуватців зриву операції, і чи існувала вона взагалі.

Українська влада спочатку заперечувала сам факт підготовки такої операції, потім - вустами Зеленського - називала її "не нашою", натякаючи на причетність до цих подій Росії.

Автор фото, Офіс президента

Врешті Bellingcat розкрила деталі операції українських спецслужб із захоплення 33 бійців російської "ПВК Вагнер" у багатосторінковому звіті, публікацію якого кілька разів відкладали.

Звіт базується на десятках інтерв'ю - зокрема з найманцями, які були впевнені, що летять у "відрядження" до Венесуели, не знаючи, що їхній літак мають незаплановано посадити в Києві. А також з колишніми працівниками українських спецслужб, що брали участь у підготовці цієї операції.

Одним зі співрозмовників розслідувачів був Петро Порошенко, а от головні дійові особи - голова офісу президента Андрій Єрмак та президент Зеленський - коментувати відмовились.

Останню версію офіційного Києва щодо цієї операції озвучили 16 листопада: спеціальна комісія парламенту стверджувала, що операція щодо переміщення 33 "вагнерівців" в Україну таки готувалась, але не відбулась. А хто винен у зриві - невідомо.

Роль Зеленського і Єрмака

Головна новина звіту Bellingcat полягала у тому, що особою, яка зіграла ключову роль у цій операції, є Андрій Єрмак.

Посилаючись на дані з розмови з колишніми працівниками української військової розвідки, Bellingcat стверджує, що Зеленському доповіли про підготовку операції 15 червня 2020 року під час його щотижневої наради з керівництвом розвідки.

Співрозмовники Bellingcat кажуть, що 26 червня Зеленський принципово схвалив проведення операції і попросив її конкретний план, який був підготований і затверджений тодішнім міністром оборони Андрієм Тараном 1 липня.

Відтоді, йдеться у звіті, президент Зеленський регулярно отримував інформацію про підготовку до операції "Авеню". Документ навіть називає двох вищих посадовців спецслужб, які інформували українського лідера щодо цього, - колишнього керівника військової розвідки Василя Бурбу та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.

Саме Баранецький і Бурба, йдеться у звіті, прибули до офісу президента напередодні операції, запланованої на 25 липня, для останнього звіту щодо неї.

Автор фото, Getty Images

З посиланням на слова Бурби в документі йдеться, що президент не зміг прийняти спецслужбістів, оскільки був зайнятий.

Той же Бурба розповів Bellingcat, що Єрмак запропонував їм відкласти спецоперацію на тиждень. Напередодні Володимир Зеленський домовився про початок "великого перемир'я" на Донбасі - воно мало розпочатися 27 липня. Захоплення "вагнерівців" у Києві зірве перемир'я ще до його початку. Так звучала аргументація президентського офісу.

Бурба нібито відповів, що така затримка неминуче насторожить як "вагнерівців", так і спецслужби Росії й Білорусі. Так і сталось.

Василя Бурбу звільнили з посади 5 серпня 2020 року, одразу після провалу спецоперації. Українські ЗМІ писали, що його звільнення відбулося після того, як він вимагав розібратися у причинах зриву "Вагнергейту" і, зокрема, перевірити посадовців з офісу президента на детекторі брехні.

Сам Бурба згодом стверджував, що він та його група піддались репресіям з боку української влади.

Операція "Авеню"

Зі звіту Bellingcat випливає, що попри фактичний зрив операції, українським спецслужбам вдалося зібрати інформацію про учасників бойових дій на Донбасі.

Україна змогла отримати деталі служби сотень бійців ПВК, причетних до боїв на Донбасі.

Автор фото, Беларусь-1 Підпис до фото, Захоплення вагнерівців у Білорусі, де вони чекали у готелі 5 днів

Українська розвідка створила "віртуальну" підставну приватну військову компанію під назвою "МАР". Ця назва збігалася з назвою ПВК, що реально існувала в минулому, але пізніше припинила свою діяльність.

Потім розвідники почали від імені "МАР" набирати працівників для "відрядження" до Сирії. Пізніше бійцям повідомили, що плани змінюються і працювати доведеться у Венесуелі.

Під час відбору кандидати надали українським спецслужбам величезний масив інформацію про події на Донбасі та участь Росії.

Деталі операції, яка отримала кодову назву "Авеню", розробляли в режимі суворої секретності - відповідали за це шість працівників розвідки, що працювали в умовах ізоляції.

Відібрані 33 бійці мали дістатись до Білорусі, а звідти літаком полетіти до Стамбула. Над Україною літак мав здійснити екстрену посаду, а бійців захопили б спецслужби.