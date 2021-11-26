Зеленський заявив, що Ахметова втягують у державний переворот за участі Росії

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.

Про це президент заявив на пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції.

Відповідаючи на питання, чи буде в Україні великомасштабна війна з Росією, він сказав, що така ймовірність може бути щодня.

"Ми повністю контролюємо наші кордони й готові до того, що буде ескалація", - зазначив президент.

При цьому, за його словами, Україна зараз стикнулася з великими зовнішніми й внутрішніми викликами. У цьому контексті він кілька разів згадав ім'я олігарха Ріната Ахметова.

"У нас є не тільки агентурна, але звукова інформація, де представники з України й з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні. Де буде залучено мільярд доларів…Його втягують у війну проти держави Україна", - сказав президент.

Згодом під час перепалки з журналістом Савіком Шустером він уточнив, що "сам Ахметов не готує державний переворот", але його втягують у це "деякі представники РФ і деякі товариші з України", щоб він "включився".

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"Я вважаю, що це інформація, щоб втягнути Ахметова у війну проти мене, проти держав. Це розхитування ситуації", - заявив президент.

Він сказав, що голосу самого Ахметова на цих записах нема. Тому бізнесмена запрошують до офісу президента послухати ці записи.

При цьому президент відмовився відповідати на всі питання про деталі можливого перевороту і не назвав жодних прізвищ учасників таких розмов.

Також Зеленський заявив, що проти нього ведеться медійна війна.

Останнім часом президента і його політику почали критикувати на телеканалах Ріната Ахметова. Кілька днів тому пропрезидентська фракція "Слуга народу" заявила, що її депутати більше не будуть брати участь в ефірах на каналах Ахметова "Україна-24" та "Україна" через "олігархічний шантаж" та пропаганду.

"Ми впевнені, що ініційований президентом Володимиром Зеленським антиолігархічний закон нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів", - заявили у "Слузі народу".

Що каже Ахметов?

Рінат Ахметов у коментарі виданню "Раідо Свобода" на початку листопада заперечив, що на його каналах є якісь домовленості про те, як треба висвітлювати діяльність влади.

"Наші канали надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції. Але якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, - це, гадаю, питання до влади", - відповів письмово бізнесмен на питання журналістів.

За його словами, на його каналах запрошують яскравих і сильних політиків - від влади і від опозиції. Та створюють для них можливість для чесної боротьби та чесної конкуренції.

Ахметов заявив, що не вважає себе олігархом.

"Я - інвестор, а наша група - найбільший платник податків і працедавець. І якщо знадобиться, я готовий захищати своє ім'я в українських і міжнародних судах", - заявив пан Ахметов, коментуючи антиолігархічний закон.

За його словами, закони не мають бути "проти або за Ахметова", а "на користь кожного українця".